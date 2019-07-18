Путин поручил снизить стоимость освещения автодорог

Москва, 18 июля. Президент России Владимир Путин поручил снизить стоимость электроэнергии для освещения автодорог и пешеходных переходов, сообщили в пресс-службе Кремля.

Поручение президента было сделано после заседания Государственного совета, прошедшего 26 июня.

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить снижение стоимости электрической энергии для освещения автомобильных дорог и пешеходных переходов в ночное время в целях повышения безопасности дорожного движения», — говорится в подписанном российским лидером документе.

Правительству также предстоит взять под контроль вопрос реконструкции и ремонта находящихся в аварийном и предаварийном состоянии мостов и других дорожных сооружений. Помогать в реализации поставленных задач кабмину будут региональные власти. Вместе они должны определить источники финансирования указанной программы.

Доклад о ходе реализации поручений президента должен быть сделан до 1 декабря текущего года.