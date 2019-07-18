СМИ сообщили о задержании в Вильнюсе фигуранта дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»

Москва, 18 июля. Сотрудники Интерпола задержали в Вильнюсе находящегося в международном розыске фигуранта дела о загрязнении нефтепровода «Дружба» Романа Ружечко.

О задержании сообщил источник ТАСС. Ружечко является экс-заместителем гендиректора по техническим вопросам ООО «Петронефть актив». В мае он был заочно арестован по решению Самарского районного суда. Аналогичное решение было вынесено также и в отношении финансового директора ООО «Петронефть актив» Романа Трушева.

Ружечко и Трушев подозреваются в организации преступного сообщества или участия в нем, краже из нефтепровода в крупном размере, а также приведении в негодность магистрального нефтепровода. Интересы обоих представляет Виталий Митькин. По его словам, Трушев 25 апреля улетел из России и в Швейцарию, а Ружечко на следующий день направился из России в Испанию.

Напомним, на резкое ухудшение качества нефти, поставляемой по трубопроводу из России, «Балтнефтехим» заявил 19 апреля, а вскоре приостановил транзит российского сырья в Европу. Позже в «Транснефти» заявили, что экспортируемую нефть специально загрязнили хлорорганическими соединениями. По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти, в рамках которого четыре фигуранта были отправлены под домашний арест.