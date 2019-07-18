Петерсберг, 18 июля. Решение международных проблем не представляется возможным без конструктивного участия России. Такое мнение выразил глава МИД ФРГ Хайко Маас на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Дипломаты в четверг принимают участие в форуме России и Германии «Петербургский диалог», который проходит недалеко от Бонна. 18-е пленарное заседание пройдет также в Кенигсвинтере, мероприятие завершится в пятницу. В форуме принимают участие главы внешнеполитических ведомств обеих стран.

На пресс-конференции Маас оценил роль России в решении мировых проблем. Глава ведомства считает, что страны, несмотря на разные точки зрения, должны работать над решением международных вопросов, что невозможно без участия РФ.

«Только через открытую дискуссию и через диалог мы придем к результатам, которые продвинут вперед наши страны», — добавил министр.

Политик указал, что одной из тем его переговоров с Лавровым стали перспективы саммита в «нормандском формате». Дипломаты придерживаются мнения, что для встречи необходима предварительная работа.

Министр также считает, что установление мира на юго-востоке Украины, где с 2014 года продолжается гражданская война, возможно. После победы на весенних выборах Владимира Зеленского, который стал в мае шестым президентом Украины, были положительные сигналы в данном направлении, например, разведение войск, указал Маас.

«Дальнейший прогресс на Украине возможен», — заявил он.

Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что без участия России достичь мира в Донбассе невозможно.

Киев развернул против Донецкой и Луганской Народных Республик военную кампанию в 2014 году. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования украинского кризиса регулярно обсуждается на переговорах в различных форматах, одним из которых является так называемый «нормандский формат» (Россия, Франция, Германия, Украина). Однако договоренность о прекращении огня была заключена лишь в Минске при посредничестве РФ и ОБСЕ.

Маас, отметим, также заявлял, что длительный мир в Европе возможен только при сотрудничестве с Россией. Диалог с Москвой, считает министр, необходим.