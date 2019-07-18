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18 ИЮЛЯ 2019
«Полтава» перед парадом
Создатели реплики линейного корабля Петра Великого мечтают поднять паруса
В ночь с 16 на 17 июля парусный линейный корабль «Полтава» покинул свою стоянку у Английской набережной и, пройдя под двумя мостами, встал на Неве напротив Эрмитажа. Именно здесь, согласно диспозиции Главного военно-морского парада, реплика флагмана Петра Великого 28 июля примет участие в торжествах, посвященных Дню ВМФ.

54-пушечный линейный корабль 4-го ранга «Полтава» занял почетное место во главе будущей парадной линии кораблей у Дворцового моста. Путь, который для этого пришлось преодолеть кораблю и его строителям, оказался настолько тернист и чреват неожиданными поворотами, что вполне достоин стать основой сюжета киноблокбастера.

Федеральное агентство новостей уже неоднократно освещало удивительную историю второго рождения «Полтавы». Поэтому лишь кратко напомним ее основные этапы.
Пять лет постройки
Все началось с идеи главы «Газпрома» Алексея Миллера. Давно увлеченный личностью Петра он предложил построить копию флагмана царя — 54-пушечного линейного корабля «Полтава». Нет, не настольную. В масштабе 1/1.

Впрочем, этим идея Миллера не исчерпывалась. Копия линейного первенца Санкт-Петербургского адмиралтейства должна была стать не просто уникальным кораблем-музеем, а центром целого музейного комплекса — дока.
Михаил Плеханов
Создание новой «Полтавы» при поддержке «Газпрома» было поручено СПРСОО «Яхт-клуб Петербурга». Для реализации замысла в Лахте была организована верфь исторического судостроения «Полтава». Ее генеральным директором стал Андрей Грошиков, а главным строителем корабля — Михаил Плеханов. Ядро коллектива «полтавцев» составили энтузиасты, в конце 1990-х построившие действующую копию первого фрегата Балтийского флота «Штандарт».

Таким образом, «полтавцы» вполне обладали опытом, необходимым для постройки 54-пушечного линейного корабля 4-го ранга. Другое дело, что «Штандарт» имел водоизмещение 220 тонн, а «Полтава» была раз в пять «поувесистее».

К тому же, в отличие от «Штандарта», новую «Полтаву» предполагалось строить максимально похожей на оригинал. Это означало не только отказ от установки на корабле-копии вспомогательного двигателя, но и воссоздание многих технологий XVIII века, к нынешнему времени давно позабытых. Наконец, предстояло реконструировать сами чертежи «Полтавы».
Масштаб предстоящих работ одновременно и пугал, и потрясал. Многие отечественные, да и иностранные судостроители искренне считали, что постройка полноразмерной копии «Полтавы» в современной России попросту невозможна. Тем не менее, «полтавцы» решительно взялись за дело.
Постройка реплики стартовала 2 июня 2013 года с изготовления мидель-шпангоута. Спустя пять лет, тысячи потраченных человеко-часов и миллион решенных проблем главный строитель «Полтавы» Михаил Плеханов по морской традиции положил в степс мачты корабля монету на удачу, и реплика наконец-то двинулась в сторону своей родной стихии — к морю.

27 мая 2018 года рукотворное трехмачтовое деревянное чудо водоизмещением 1210 тонн, наибольшей длиной 46,19 метра и наибольшей шириной 11,69 метров было успешно спущено на воду.
«Полтава» оживает
Кораблю предстоял продолжительный период достройки на плаву, но пропустить День ВМФ «Полтава» никак не могла. Поэтому уже 25 июля 2018 года реплика флагмана Петра I с помощью буксиров совершила переход в Кронштадт. 27 июля стоявшая в Каботажной гавани «Полтава» впервые приняла участие в Главном военно-морском параде.

Любопытно, что этим участие в праздничных мероприятиях реплик, созданных верфью исторического судостроения «Полтава», не исчерпывалось. В тот самый момент, когда линейный корабль украшал своим присутствием Каботажную гавань Кронштадта, по Неве, открывая смотр военных кораблей, прошел десантный катер. На его палубе красовался построенный в Лахте ботик «Святой Николай», представлявший собой точную копию деревянного ботика Петра I, известного как «дедушка русского флота».

После окончания торжеств линейный корабль «Полтава» вернулся на родную верфь. Там же реплика и перезимовала. С началом весны темпы достройки «Полтавы» заметно ускорились.
Впервые в истории современной России линейный корабль был построен частным предприятием.

Впервые в истории современной России линейный корабль спускался под императорским штандартом на фок-мачте.

Впервые в истории России линейный корабль спускали на воду краном.

Впервые в истории современной России был построен двухдечный линейный корабль.

Впервые в истории современной России линейный корабль был рассчитан на оснащение парусным вооружением общей площадью 1059 кв. метров, мог принять 54 пушки и имел корпус, изготовленный из дуба.

Впервые в истории современной России линейный корабль строился в соответствии с конструкторскими решениями императора Петра Первого и корабельного мастера, капитана корабельного, а затем и капитан-командора Федосея Скляева.

Впервые… Впрочем, стоп. Иначе наш текст будет весь состоять из этих самых «впервые».
8 июня 2019 года ход работ на корабле лично проверили главы «Газпрома» Алексей Миллер и Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов.

Спустя две недели после этого «Полтава» вновь на буксире отправилась в Кронштадт. Там корабль догрузился балластом и частью артиллерии, после чего 5 июля совершил новый переход в точку с координатами «Санкт-Петербург, Английская набережная, 58».

«Полтава» удивительно органично вписалась в облик Английской набережной Северной Пальмиры. Здесь, на Неве, корабль в буквальном смысле ожил. Это касается не только почти законченной отделки грациозного облика парусника, но и тех ощущений, которые получаешь от посещения корабля.
Пройдет по реке какой-нибудь катер, поднятая волна докатится до борта линейного корабля, и палуба «Полтавы» задрожит, затанцует под ногами!.. Такого в «домашней» акватории Лахты не было.
Неудивительно, что в первый же день появления корабля в Санкт-Петербурге на парусник хлынул поток посетителей.
Больше года на плаву
К 16 июля число петербуржцев и гостей города, успевших побывать на «Полтаве», перевалило за пять тысяч. Оказался среди посетителей реплики флагмана Петра Великого и корреспондент ФАН. Осмотрев корабль, он отправился на верфь исторического судостроения «Полтава», где побеседовал с главным строителем парусника Михаилом Плехановым.

— Михаил, «Полтава» уже больше года — на плаву. Отмечали ли ее строители в мае 2019-го этот знаменательный момент?

— Отмечали, но не широко, скорее камерно. Не помню, был ли тортик… А так — поздравили друг друга и раза три пальнули из пушки.

— За минувший год к «Полтаве» претензий не возникло? Интересует состояние ее деревянного корпуса.

— Корпус корабля показал себя очень хорошо. Конечно, после спуска он потек, но — планово и в абсолютно разумных количествах. Первые две недели после 27 мая 2018-го мы практически не откачивали воду из трюма, чтобы корпус забухал и, тем самым, самостоятельно заполнил щели в обшивке.
— «Практически не откачивали» — это как?

— Это откачивали, но 2—3 раза в неделю. К середине июля мы откачивались уже раз в неделю, а через месяц перестали откачивать воду из трюма вообще. Корпус к этому моменту забух, и все протечки сами собой «устаканились». Важно, что при этом корпус практически не повело.

— То есть все-таки повело?

— Минимально.
«До спуска, например, у нас шпили свободно вращались, а после того как «Полтава» оказалась на воде, шпили зажало. Они стали туго вращаться. Пришлось шпили приподнимать и дополнительно обрабатывать их подшипники. После этого все стало работать штатно. Больше каких-то сюрпризов корпус нам не преподнес. В целом я доволен состоянием корпуса корабля, уже более года находящегося на воде»,
— говорит Михаил Плеханов.
— Я помню «Полтаву» накануне спуска — корпус, над которым возвышаются три короткие мачты с флагами. Сейчас корабль настолько преобразился, что, на взгляд непрофессионала, внешне выглядит полностью законченным. Как коллективу верфи из 120 человек удалось столь быстро практически полностью вооружить линейный корабль в части рангоута и такелажа?

— Тут нет никакого секрета. Благодаря ударной работе наших рангоутной, такелажной и парусной мастерских в зимний период у нас имелся хороший производственный задел. Например, у нас были готовы все «деревья»: стеньги, реи и так далее. Прошлой осенью был сделан весь стоячий такелаж. Оставалось лишь установить на корабле уже готовые элементы.
250 тонн балласта
— Рангоут и стоячий такелаж уже на месте. Как обстоят дела с бегучим такелажем?

— Он бывает двух видов — для управления реями и для управления парусами. Первый уже полностью готов, второй находится в работе. Общая длина всех канатов и тросов «Полтавы» составляет порядка 20 километров. Нам осталось доделать где-то 10%. Надеюсь, к концу текущего сезона мы справимся с этой работой.

— Совсем недавно «Полтава» побывала в Кронштадте, где догрузилась балластом. Сколько его сейчас всего на борту корабля?

— Приняли мы 100 тонн. Получается, что всего на корабле сейчас находится почти 250 тонн балласта.

— Этого достаточно для сохранения остойчивости?
— Этого достаточно, чтобы со всей артиллерией, всеми парусами и выстроенной на одном борту командой из 150 человек не бояться ветров до 20 метров в секунду.

— «Полтава» официально является 54-пушечным линейным кораблем, но сейчас пушек на паруснике намного меньше, чем положено по штату. Те же, что имеются, не все имеют подъемные клинья, обвязку, подкатные тали и брюк, то есть канат, проходящий через поперечное отверстие в станке и предназначенный для удержания пушки во время выстрела. Можно ли надеяться, что к следующему сезону линейный корабль предстанет уже во всеоружии?

— Мы работаем над этим. Стволы все есть. Станки почти все есть. Обвязку орудий, три тысячи элементов артиллерийских принадлежностей (банники, прибойники, протравники, пальные трости и прочее) будем делать долгими зимними вечерами. Чтобы было понятно, насколько это непросто, сообщу, что для артвооружения «Полтавы» блоков требуется в полтора раза больше, чем для такелажа.
«Никаких нареканий»
— Реплика флагмана Петра I, пусть и не без помощи буксиров, но уже неоднократно совершала переходы в треугольнике Лахта — Кронштадт — Санкт-Петербург. Как корабль показал себя во время этих вояжей?

— Никаких нареканий.

— У «Полтавы» уже есть капитан, старпом и та команда, которая заботится о корабле сейчас. Откуда появился этот экипаж?

— Это команда строителей, плавно переквалифицировавшаяся в команду эксплуатационную. По мере продолжения работ на «Полтаве» нам приходится перестраиваться — так и появилась команда корабля. Сейчас она насчитывает 35 человек.

— Они справляются?

— Тьфу-тьфу-тьфу, за минувший год пришлось заменить всего одного человека. Все остальные — вполне на своем месте и отлично справляются со своими обязанностями.
«Недавно мы прошли начальные курсы для плавсостава. Дальше военные проведут с нами тренировки по борьбе за живучесть корабля. Команда «Полтавы» прекрасно понимает необходимость подобных мероприятий — нам еще многому предстоит научиться»,
— говорит Михаил Плеханов.
— «Полтава» вашими стараниями все более оживает — посетителей на корабле уже начинает укачивать! При этом корабль построен с максимально достижимой в наше время степенью соответствия историческим реалиям XVIII века. Посетители «Полтавы» убеждаются в этом, помимо прочего, удивляясь небольшому межпалубному пространству на паруснике. В некоторых местах гостям приходится пробираться буквально пригибаясь. Каково расстояние между деками на «Полтаве», и насколько оно исторично?

— Самый низкий у нас — это орлоп-дек. Там высота под бимсами — 1,5 метра. Следует понимать, что орлоп-дек в принципе не предназначался для того, чтобы по нему кто-то постоянно ходил. Грубо говоря, это складская палуба. А вот на гон-деке — артиллерийской палубе — под бимсами высота 1,75 метра. Все расстояния, конечно, абсолютно историчны.
Ботик, пинас и шлюпище
— Каждому приличному кораблю полагаются шлюпки. Таковые будут у «Полтавы»?

— Не просто будут, они уже есть в количестве трех штук. Во-первых, это реплика петровского «дедушки русского флота» — ботик «Святой Николай». Во-вторых, это изящный восьмивесельный пинас с распашными веслами — аналог капитанской гички. В-третьих, четырнадцативесельный катер. Он могучий, крепкий, тяжелый. Наверное, только один корпус у него весит тонны полторы. Не шлюпка — шлюпище!

— Ботик — дань детству Петра. Пинас нужен, чтобы возить капитана, господ офицеров и благородных гостей. А катер-то зачем?

— Команду и грузы транспортировать, десант высаживать.

— У вас в планах есть десантные операции?

— У нас в планах есть участие в киносъемках, а там в сценариях какие только операции не встречаются… Надо быть готовым ко всему.

— О чем будет будущий фильм?

— Разумеется, о Петре Великом. Это не первый случай, когда «Полтава» с ее шлюпками будет использоваться для съемок кинокартин. И, думаю, — не последний.
«Все же сейчас в России наблюдается явный дефицит пригодных для съемок антуражных деревянных парусных линейных кораблей… Не исключено, что в Кронштадте нам удастся оборудовать специальную площадку, позволяющую снимать сцены «военный парусник у причала на фоне исторических зданий»,
— говорит Михаил Плеханов.
Заканчивая же разговор о шлюпках «Полтавы», замечу, что мы планируем предоставлять наш пинас для тренировок спортсменам Академии парусного спорта Яхт-клуба Санкт-Петербурга.

— Означают ли ваши слова о специализированной площадке, что зимовать «Полтава» из Санкт-Петербурга отправится не в Лахту, а в Кронштадт?

— Скажем так. Кронштадт рассматривается как один из возможных вариантов. Хотя, конечно, зимовать рядом с верфью, по понятным причинам, нам было бы намного удобнее.
Нюансы музеефицирования
— Конечной целью всех трудов на «Полтаве» является создание культурно-исторического центра «Парусник «Полтава», где реплика линейного корабля станет главным экспонатом. Таким образом, предполагается, что не только внешний вид и конструктивные особенности, но и внутреннее убранство «Полтавы» будут соответствовать началу XVIII века. Когда можно ожидать завершения работ по музеефицированию внутренних помещений корабля?

— Концепция музея уже проработана. Нужное количество необходимых для «Полтавы» поставцов, тумбочек, скамеек, столов, компасов, анкерков, инструментов и прочих необходимых предметов внутреннего убранства сведено в таблицы, позволяющие нам четко понимать, где чего сколько понадобится и в каких частях корабля все это будет находиться.
«Музейная зона корабля будет поделена на 12 различающихся антуражем локаций-сюжетов: «Адмиральский салон», «Капитанская каюта», «Жизнь офицеров под квартердеком», «Каюта артиллерийского офицера», «Жизнь матросов на гон-деке», «Винная кладовая», «Оружейная кладовая», «Крюйт-камера» и так далее»,
— говорит Михаил Плеханов.
— Звучит это все очень «вкусно». Но все же, когда эти планы начнут воплощаться в то, что можно увидеть и потрогать?

— К апрелю-маю грядущего года мы планируем разобраться на «Полтаве» с монтажом системы пожаротушения. После этого поверх нее начнем всерьез разворачивать музейную экспозицию.

— Но это же, как я понимаю, еще не конец пути?

— Разумеется, нет. У нас в планах также значится постройка помещений культурно-исторического центра и сухого дока для корабля. Землеотвод под это уже сделан. Когда будет закончена постройка наземной части музейного комплекса, я ответить не готов — здесь еще слишком много переменных.

— Где будет располагаться культурно-исторический центр «Парусник «Полтава»?

— В парке имени 300-летия Санкт-Петербурга напротив Лахта-центра.
Встать под паруса
— На следующей неделе «Полтава» во второй раз в своей новой истории будет принимать участие в Главном военно-морском параде и в первый раз — на Неве. Что при этом линейный корабль во время парада станет делать?

— Собственно говоря, ничего.

— Совсем ничего?

— Почти. «Полтава» будет очень красиво стоять на швартовых бочках посреди Невы.

— Тогда вопрос, который, безусловно, интересует очень многих. Стрелять будете?

— Первоначально очень хотелось. Потом пришло понимание возможных рисков. Причем настолько пришло, что военные решили даже откомандировать к нам доктора — на всякий случай. Будет ли «Полтава» стрелять на параде или нет — пока вопрос открытый. От себя скажу следующее.
«Конечно, ахнуть из пушек посреди Невы было бы интересно… Но мы еще не научились делать это красиво, с равными интервалами между выстрелами. В общем, повторюсь, нам еще многому предстоит научиться. И умению управляться с пушками — тоже»,
— говорит Михаил Плеханов.
— Помимо непосредственной постройки «Полтавы», верфь исторического судостроения занимается просветительской работой, приобщая взрослых и детей к истории парусного флота. Организует для желающих тематические экскурсии, мастер-классы и корабельные учения — вплоть до артиллерийских включительно. Издает книги, брошюры, фантастические повести и даже комиксы о «Полтаве». Но во всем этом, как мне кажется, не хватает главного «бриллианта» — «Полтавы», скользящей по волнам под парусами. Понятно, что, согласно Регистру, «Полтава» числится стоечным судном. В то же время корпус, рулевое устройство, рангоут, такелаж «Полтавы»— все это настоящее, все это рабочее. Неужели нет ни единого шанса поставить корабль под паруса?

— Такой шанс есть. Не вдаваясь в подробности, могу сказать, что фантазии о «Полтаве» под парусами находят понимание как у представителей «Газпрома», так и у представителей Минобороны. И это, как говорится, дарит надежду… В конце концов, проблемы надо решать по мере их возникновения. Мы мечтали построить «Полтаву» — построили. Мечтали, чтобы она вошла в Неву и приняла участие в военно-морском параде — это сбывается. «Отвоюем» парад, перезимуем, закончим вооружение корабля — и начнем мечтать о выходе под парусами.
— Если попробовать смоделировать такой выход, то как он может выглядеть?

— Например, мы вытягиваемся в Финский залив за Кронштадт, чтобы никому не мешать. Мы стоечное судно и потому движемся под буксиром. Но что делать, если ходовой конец оборвется? Меж тем у нас есть запасная система движения судна — паруса, вполне пригодная для того, чтобы добраться до буксирного судна. Должны мы уметь управляться с этой запасной системой движения? — должны. Ну и… В общем, мечта встать под паруса у нас действительно имеется.

— Однако!.. Остается только пожелать вам семь футов под килем и выразить всем причастным к созданию «Полтавы» громадную благодарность. Вот уж воистину, как значилось на памятной медали времен Петра I: «Небывалое бывает».
Андрей Союстов

Иллюстрации автора.
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