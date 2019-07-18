«Полтава» перед парадом

— Этого достаточно, чтобы со всей артиллерией, всеми парусами и выстроенной на одном борту командой из 150 человек не бояться ветров до 20 метров в секунду.



— «Полтава» официально является 54-пушечным линейным кораблем, но сейчас пушек на паруснике намного меньше, чем положено по штату. Те же, что имеются, не все имеют подъемные клинья, обвязку, подкатные тали и брюк, то есть канат, проходящий через поперечное отверстие в станке и предназначенный для удержания пушки во время выстрела. Можно ли надеяться, что к следующему сезону линейный корабль предстанет уже во всеоружии?



— Мы работаем над этим. Стволы все есть. Станки почти все есть. Обвязку орудий, три тысячи элементов артиллерийских принадлежностей (банники, прибойники, протравники, пальные трости и прочее) будем делать долгими зимними вечерами. Чтобы было понятно, насколько это непросто, сообщу, что для артвооружения «Полтавы» блоков требуется в полтора раза больше, чем для такелажа.

