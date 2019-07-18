«Полтава» перед парадом

— Помимо непосредственной постройки «Полтавы», верфь исторического судостроения занимается просветительской работой, приобщая взрослых и детей к истории парусного флота. Организует для желающих тематические экскурсии, мастер-классы и корабельные учения — вплоть до артиллерийских включительно. Издает книги, брошюры, фантастические повести и даже комиксы о «Полтаве». Но во всем этом, как мне кажется, не хватает главного «бриллианта» — «Полтавы», скользящей по волнам под парусами. Понятно, что, согласно Регистру, «Полтава» числится стоечным судном. В то же время корпус, рулевое устройство, рангоут, такелаж «Полтавы»— все это настоящее, все это рабочее. Неужели нет ни единого шанса поставить корабль под паруса?
— Такой шанс есть. Не вдаваясь в подробности, могу сказать, что фантазии о «Полтаве» под парусами находят понимание как у представителей «Газпрома», так и у представителей Минобороны. И это, как говорится, дарит надежду… В конце концов, проблемы надо решать по мере их возникновения. Мы мечтали построить «Полтаву» — построили. Мечтали, чтобы она вошла в Неву и приняла участие в военно-морском параде — это сбывается. «Отвоюем» парад, перезимуем, закончим вооружение корабля — и начнем мечтать о выходе под парусами.