Минздрав назвал способ законно ввезти незарегистрированное лекарство в РФ

Москва, 18 июля. Незарегистрированное лекарство можно ввезти в Россию законным способом при наличии подтверждающих медицинских документов, об этом сообщили в министерстве здравоохранения РФ.

«… допускается ввоз и (или) вывоз физическими лицами ограниченного количества наркотических средств, психотропных веществ без специального разрешения (лицензии) на ввоз (вывоз), но при наличии медицинских документов, подтверждающих факт назначения указанных лекарственных препаратов физическому лицу», — сообщили в ведомстве.

В Минздраве отметили, что лекарственный препарат «Фризиум» в России не зарегистрирован, решение о регистрации принимается разработчиками и производителями лекарственных средств. Производитель данного лекарственного препарата никогда не предоставлял его на регистрацию, не проводил проверку его безопасности на пациентах в России.

«Важно подчеркнуть, что арсенал зарегистрированных в России противосудорожных лекарственных средств включает в себя десятки наименований различных групп препаратов центрального и периферического действия», — заявили в ведомстве.

В Минздраве подчеркнули, что в препарат входят психотропные вещества, оборот которых в РФ ограничен. Такие лекарства имеют различные показания и условия применения и должны рассматриваться лечащим врачом в каждом конкретном случае.

Ранее появилась информация о том, что в Москве была задержана мама пациента детского хосписа. Основанием для задержания было получение в почтовом отделении посылки с лекарством от судорог «Фризиум», которое не зарегистрировано в России. В Минздраве рассказали подробности инцидента. В ведомстве отметили, что ребенок проходил консультацию в феврале 2017 года в Институте педиатрии имени Вельтищева ФГБОУ ВО РНИМУ имени Пирогова. «Фризиум» был упомянут на этих встречах как потенциальный препарат резерва в случае, если все рекомендованные мероприятия не дадут эффекта. При этом консультация ребенка с заболеванием не проводилась.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены этой ситуацией. По данным представителя российского лидера, инцидент частично разрешен, однако уголовное дело пока остается открытым.