Глава ЛНР Пасечник встретился с футболистами сборной республики

Луганск, 18 июля. Глава ЛНР Леонид Пасечник посетил луганский стадион «Авангард» и встретился с футболистами сборной Луганской Народной Республики, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Пасечник познакомился с участниками команды, поприсутствовал на их тренировке и даже проверил свои силы, забив гол в ворота с 11 метров.

«Футбол — это самый массовый вид спорта, отношение к футболу определяет каждую страну. Мы знаем, что в мире очень мало стран, которые не имеют собственных сборных по футболу, они есть на всех континентах. Поэтому глава Республики принял решение поддержать нашу сборную команду по футболу и приобрести ей форму. Потому что форма — это дисциплина, настрой, лицо», — рассказала помощник главы ЛНР Марина Филиппова.

Главный тренер сборной ЛНР по футболу Федор Сорока поблагодарил руководство республики за приобретенную форму для футболистов.

«В этой форме теперь не стыдно куда-то выехать, показать себя, она придаст нашим ребятам много новых сил для того, чтобы они побеждали», — сказал Сорока.

Глава ЛНР отметил, что футболисты находятся в хорошей физической форме.

«Ребята все молодые, видно, что рвутся в бой. В беседе с тренерами мы уже проговорили и понимаем, что необходима игровая практика, необходимо организовывать как можно больше выездных игр, чтобы к нам приезжали другие футбольные команды. Потому что если играть только со своими командами, навыка хорошего не приобретешь, а ребятам нужно развиваться и двигаться вперед. Поэтому мы будем работать в этом направлении», — сказал Пасечник.

Он рассказал, что в ближайшее время планируется провести матч между сборными ЛНР и Республики Южная Осетия.