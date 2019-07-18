Донбасс, 18 июля. Сотрудники СБУ активизировали вербовочные мероприятия на пунктах пропуска через линию фронта. Экс-президент Украины Петр Порошенко использует армию для своей выборной кампании. ВСУ противостоят ОБСЕ силами радиоэлектронной борьбы.

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Оперативная обстановка

17 раз за прошедшие сутки армия Украины нарушила договоренности о перемирии. В Донецкой Народной Республике зафиксировано 14 таких нарушений, а в Луганской — три. Вооруженные силы Украины накрыли обстрелами территорию 11 населенных пунктов республик Донбасса.

Как сообщили представительства республик в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК), из минометов и гранатометов ВСУ было выпущено более 105 боеприпасов по городам и поселкам региона. Жертв и попаданий в жилые кварталы не зафиксировано.

Как показывает утренняя боевая сводка Народной милиции ДНР, в четверг из минометов и стрелкового оружия досталось поселкам на юге ДНР — Коминтерново и Октябрю.

Украинские СМИ планируют снимать пропагандистские ролики на передовой

Перед парламентскими выборами украинские политики усиливают агитационную работу в средствах массовой информации при помощи административного ресурса. При этом в указанных мероприятиях активно задействовано и командование Операции объединенных сил. Командующий ООС Александр Сырский приказал выделить от каждого подразделения ВСУ, расположенного в зоне гражданского конфликта, по пять украиноязычных солдат для съемок пропагандистских сюжетов, сообщает полковник Эдуард Басурин, военный спикер ДНР.

Избранные военнослужащие должны быть отправлены в штаб ООС, где их ждут журналисты Пятого канала, принадлежащего экс-президенту Украины Петру Порошенко. Агитация, естественно, будет направлена на поддержку на выборах партии бывшего руководителя Украины. При этом руководство штаба препятствует прибытию на линию фронта представителей других политических сил, участвующих в избирательной кампании.

Подобного рода махинации осуществляются и вблизи ЛНР, на территории, подконтрольной украинскому правительству. По информации пресс-службы управления Народной милиции ЛНР, с помощью информационных агентств — телеканалов «Украина» и ICTV, готовятся съемки провокационных обстрелов территории ЛНР в зоне ответственности 54-й бригады ВСУ, дислоцирующейся в районе поселка Золотое.

СБУ пытается вербовать жителей ДНР на блокпостах

Сотрудники украинских спецслужб постоянно обращают внимание на мирных граждан, вынужденных часто пересекать линию разграничения. Люди едут в Украину за своими пенсиями или надеются увидеть родственников. Устроенный киевскими властями террор вблизи линии разграничения на руку сотрудникам Службы безопасности Украины.

Донецкая разведка сообщает, что активизация спецслужбистов особенно заметна на украинской стороне пункта пропуска через линию соприкосновения «Майорск», где СБУ фотографирует и проводит видеосъемку граждан и их документов с целью дальнейшего шантажа родственников, проживающих в Украине.

Дончанам известно о трех таких случаях в последнее время, рассказал полковник Басурин. Граждане Украины обратились к представителям властей ДНР за помощью в связи с давлением на них со стороны СБУ. Иностранная разведка пытается заставить их уговорить своих близких из республики на тайное сотрудничество со спецслужбами Украины.

Комплексы радиоэлектронной борьбы ВСУ препятствуют ОБСЕ

По распоряжению командующего силовой операцией Киева на Донбассе Сырского, украинские комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) массово работают на подавление сигналов беспилотных летательных аппаратов миссии ОБСЕ. Целью является возможность безнаказанного размещения средств ведения войны в запрещенных местах.

Об этом сообщает представитель луганских сил сопротивления Яков Осадчий. Он добавил, что маневренные группы РЭБ украинской армии работают в зоне дислокации двух бригад ВСУ в Луганской области.

Коллеги Осадчего в ДНР заявляют о работе таких же групп на Горловском и Мариупольском направлении обороны республики. Все препятствования работе представителей СММ фиксируются в ежедневных отчетах иностранцев и полностью подтверждают слова представителей оборонных ведомств ЛНР и ДНР.