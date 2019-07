Взрыв прогремел у здания полиции в Афганистане, есть погибшие

Москва, 18 июля. Девять человек погибли при взрыве, прогремевшем перед зданием управления полиции в городе Кандагар на юге Афганистана, еще 60 человек пострадали, сообщили местные СМИ.

Как уточнил представитель правоохранительных органов Джамал Насир Баракзай, причиной трагедии стал взрыв автомобиля. Он уверен, что атаку на полицию организовали боевики радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ).

При взрыве в Кандагаре погибли девять человек, сообщает агентство Pajhwok, еще несколько десятков получили ранения. Телеканал 1TV уточнил, что «Талибан» уже взял на себя ответственность за атаку.

