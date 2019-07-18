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Взрыв прогремел у здания полиции в Афганистане, есть погибшие

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Взрыв прогремел у здания полиции в Афганистане, есть погибшие

Москва, 18 июля. Девять человек погибли при взрыве, прогремевшем перед зданием управления полиции в городе Кандагар на юге Афганистана, еще 60 человек пострадали, сообщили местные СМИ.

Как уточнил представитель правоохранительных органов Джамал Насир Баракзай, причиной трагедии стал взрыв автомобиля. Он уверен, что атаку на полицию организовали боевики радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ).

При взрыве в Кандагаре погибли девять человек, сообщает агентство Pajhwok, еще несколько десятков получили ранения. Телеканал 1TV уточнил, что «Талибан» уже взял на себя ответственность за атаку.

В минувшее воскресенье стало известно о взрыве, прогремевшем в афганской провинции Баглан на севере страны, в результате погибли по меньшей мере пять сотрудников полиции, еще двое получили ранения. Заложенное у дороги взрывное устройство сработало в районе Гозаргах-э-Нур. 

Ранее не менее 21 человека получили ранения в результате взрыва в одной из мечетей города Газни на востоке Афганистана. Инцидент произошел во время молитвы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: РИА Новости
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