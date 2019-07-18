Отец силой отобранной девочки в Уфе рассказал о борьбе за дочь

Уфа, 18 июля. В Башкирии девочку насильно забрали у отца. Видео, на котором ребенка насильно тащат со двора, шокировало пользователей соцсетей.

На кадрах записи можно видеть, что ребенок говорит приставам, что хочет жить с папой.

«Мне с мамой плохо, а с папой хорошо. Мама пьяная копалась с подругами. Я с папой хочу жить», — заявляет она.

Правда, никто ее не слушает. Отец ребенка Борис Шематонов убежден, что дочку не имели права забирать насильно. Кроме того, он рассказал, что в этот момент его удерживали подруги жены, поэтому он не мог этому помешать.

Чтобы вернуть дочь Шематонов намерен обратиться к главному приставу Башкирии, чтобы вернуть дочь. По его мнению, решать, с кем жить после развода родителей должен только сам ребенок.

«Настраивать против мамы – я не настраивал. Она сама все видела, как и что мама творила. Когда суд решил ей жить с мамой, у нее истерика была», — поделился он в комментарии телеканалу 360.

Так или иначе, но решение было принято не в пользу отца. Но Шематонов заверил, что будет бороться и руки опускать не собирается.