Сваха Сябитова найдет для Шейк замену Куперу в Подмосковье

Москва, 18 июля. Телесваха Роза Сябитова вызвалась помочь российской модели Ирине Шейк после расставания с голливудским актером Брэдли Купером.

Треугольник Шейк — Купер — Леди Гага стал одной из самых обсуждаемых новостей июня. Месяц назад появилась информация, что актер оставил гражданскую супругу с ребенком и сошелся с певицей, с которой вместе сыграл в фильме «Звезда родилась».

В России готовы помочь знаменитой землячке, оказавшейся в непростой ситуации. Сябитова предложила Шейк прийти к ней на передачу «Давай поженимся». Сваха призналась, что найти жениха для звезды — дело непростое. Однако она пообещала, что справится с любой задачей.

«Сейчас я живу в Подмосковье, в Ногинском районе, у нас знаете, сколько холостых олигархов! — рассказала телеведущая. — Товар штучный, конечно, но можем подобрать. Чего нам эти западные женихи? Надо поддерживать отечественного производителя, у нас вон какой генофонд. Чего она так переживает, нечего переживать».

На просьбу журналистов уточнить, кто бы подошел Шейк, Сябитова описала мужчину до 40 лет, у которого есть «три ключа — от квартиры, машины и офиса». При этом сваха заметила, что жених должен полюбить оставленную Купером модель.

Сябитова призналась, что понятия не имеет, кто такой Купер, и добавила, что знать его не хочет.

«И пусть не плачет, найдем мы ей жениха», — приводит ее слова KP.Ru.

Ранее известная российская телеведущая Анфиса Чехова прокомментировала расставание модели Ирины Шейк и актера Брэдли Купера.