Жители Хомса провели митинг по случаю годовщины освобождения провинции

Дамаск, 20 июля. В сирийском городе Ар-Растан, расположенном на севере провинции Хомс, при непосредственном участии общественных деятелей и официальных лиц был проведен массовый митинг, приуроченный к первой годовщине освобождения региона от террористических группировок и возвращения стабильности и безопасности благодаря самоотверженности солдат Сирийской арабской армии (САА).

На мероприятии побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Участники митинга пришли на место с государственными флагами, держа в руках портреты президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада. Многие из них пели патриотические песни и скандировали лозунги, прославляющие героизм сирийской правительственной армии в борьбе с незаконными вооруженными группировками. Некоторые дети пели песни и танцевали.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Собравшиеся на митинге люди выразили благодарность в первую очередь сирийским военным, которые одержали победу и освободили их район от терроризма.

Напомним, что север провинции Хомс и юг провинции Хама были освобождены весной прошлого года в рамках масштабной военной операции, проводимой сирийской правительственной армией при поддержке российской авиации. Стоит отметить, что некоторые боевики добровольно сдали оружие и присоединились к режиму прекращения огня. Те, кто отказался сотрудничать, были отправлены на специальных автобусах в зону деэскалации «Идлиб».

Ранее сообщалось, что представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) встретилась с делегацией средств массовой информации в ряде российских СМИ в Дамаске для посещения провинции Хомс, которая вернулась в состояние безопасности и стабильности благодаря действиям Сирийской арабской армии (САА).