Росстат назвал среднюю зарплату по стране

Москва, 18 июля. Среднемесячная заработная плата работников в РФ составляет 47657 рублей, об этом говорится в докладе Росстата по итогам апреля текущего года.

В российском статистическом ведомстве отметили, что исследование проводилось среди сотрудников, которые отработали все рабочие дни апреля в соответствии с графиком. При этом в распределение включены и те сотрудники, которые работаю не на полную ставку.

При подсчете средней зарплаты не учитывались вознаграждения по итогам работы за год, за выслугу лет, выплачиваемые раз в году. Кроме того, в среднюю зарплату не вошли единовременные премии и поощрения, включая стоимость подарков, материальная помощь к отпуску, а также другие выплаты, носящие разовый характер.

Для проведения исследования были отобраны случайным образом 101,4 тысячи организаций. При этом сотрудники, занятые в малом бизнесе, при подсчете средней зарплаты не учитывались. Стоит отметить, что при расчетах использовался метод среднего арифметического, то есть сумма всех зарплат сотрудников в выборке, деленная на их количество.

Кроме того, Росстат выяснил, в каких федеральных округах и регионах РФ самая высокая средняя зарплата. В среднем больше всего получают работники в Москве – 96042 рублей. Второе место по уровню средней зарплаты занимает Ямало-Hенецкий автономный округ – 93462 рублей, следом идут Магаданская область – 90939 рублей и Чукотский автономный округ – 90419 рублей. Минимальная средняя заработная плата зафиксирована в Республике Ингушетия – 24769 рублей.

Максимальная средняя зарплата по федеральным округам зафиксирована в Центральном ФО, на Дальнем Востоке, Северо-Западном ФО, Уральском ФО, Сибирском ФО и Приволжском ФО, далее следуют Южный ФО и Северо-Кавказский ФО.