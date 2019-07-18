Путин поручил разработать госпрограмму по усилению безопасности на дорогах

Москва, 18 июля. Президент России Владимир Путин поручил разработать государственную программу по безопасности на дорогах до 2030 года, сообщили в пресс-службе Кремля.

Госпрограмма нацелена на снижение смертности и травматизма россиян в ДТП. Документ правительство должно представить президенту до 1 декабря текущего года. Путин отметил, что кабмин должен разработать меры, которые будут направлены на «повышение эффективности системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения».

К этому же сроку должны быть предложены шаги по совершенствованию контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. Уточняется, что необходимо расширить список случаев заключения контрактов жизненного цикла на выполнение работ по проектированию, строительству и обслуживанию автодорог. В кабмине должны разработать методику определения начальной стоимости таких соглашений.

Ранее Госдума РФ в основном чтении приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ, которые обяжут автовладельцев использовать тахографы и соблюдать режим труда и отдыха водителей.