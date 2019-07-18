Россиян не удалось заинтересовать общественным транспортом

Москва, 18 июля. Общественный транспорт российских граждан не привлекает — они выбирают для передвижения каршеринг, такси и личные автомобили.

Привлекательность общественного транспорта снизилась за последний год. Например, маршрутными такси стали пользоваться на 2,3% россиян меньше, а трамваями — на 6,85%. Сократилась также популярность водного транспорта — на 24%. При этом увеличился интерес к каршерингу, свидетельствуют данные годового доклада Минтранса.

Документ находится в распоряжении Федерального агенства новостей.

«Снижение подвижности населения в части автомобильного транспорта было вызвано переключениями пассажиропотоков на личный транспорт, сервисы такси и каршеринг», — говорится в докладе.

Рынок каршеринговых услуг только в Москве вырос в 2018 году по сравнению с 2017 в четыре раза.

Также россияне стали чаще летать на самолетах по стране. Число поездок данным видом транспорта выросло на 10%. В прошлом году число «перелетных» россиян составило 116 млрд человек.

По словам члена регионального штаба ОНФ Армена Оганесяна, чтобы привлечь пассажиров, нужно сделать транспорт более привлекательным.

«Конечно, в Москве хорошие автобусы, трамваи, что не скажешь о регионах. В некоторых городах общественный транспорт слабо развит либо устарел. Легче заказать такси, воспользоваться каршерингом, чем лишний раз садиться в маршрутку», — уверен эксперт.

Ранее в СМИ сообщалось, что легковые автомобили социального такси стали передвигаться по выделенным полосам в Москве.