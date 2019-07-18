Экс-журналистка «Би-Би-Си» раскрыла секреты кухни британских СМИ по созданию фейков о Сирии

Бывшая журналистка «Би-Би-Си» и ITV Анна Брис рассказала о том, как британская пресса искажает в своих материалах настоящие события в Сирии, в том числе связанные с нашумевшей на Западе темой химического оружия. Расследования экс-сотрудницы британской вещательной корпорации опубликовал у себя портал USA Really.

Многочисленные фейки, призванные сформировать у зрителей и читателей неправильное восприятие происходящего в арабской республике, создавались буквально на глазах женщины. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter, призвав также всех сограждан быть аккуратнее с потреблением информации. Она заметила, что многие ужасные вещи попросту скрываются от широкой общественности, в то время как другие факты через СМИ искажаются до неузнаваемого вида.

Брис проработала в британской прессе 11 лет, но недавно оставила должность в «Би-Би-Си», заметив, что настоящая журналистика — это поиск истины, а крупнейшие СМИ в Соединенном Королевстве, наоборот, правду прячут или принципиально видоизменяют.

В доказательство своих слов женщина разместила в сети Twitter ссылку на расследование независимого журналиста Роберта Стюарта, который обнаружил множество несостыковок и откровенно постановочных моментов в видеоматериалах из САР, показанных в эфире программы «Би-Би-Си» Panorama. Данная запись на странице Брис вызвала новую волну бурного обсуждения среди британцев.

Дело в том, что в августе 2013 года, когда парламент Британии голосовал за отправку контингента в Сирию, журналисты «Би-Би-Си» посетили арабскую республики и прислали оттуда репортаж о детях, будто бы пострадавших на школьной игровой площадке в Алеппо в результате обстрела Сирийской арабской армии (САА). Утверждалось, что больше десяти человек погибли, а еще несколько десятков получили ожоги и другие повреждения.

«Стюарт обнаружил множество тревожных расхождений, в том числе несостыковки в отчете о времени предполагаемой атаки. Свидетельства местных очевидцев о том, что нападения не было вовсе. Также выводы британских врачей, назвавших показанную «Би-Би-Си» сцену постановкой», — сказал британский актер Кит Аллен, принявший участие в съемках расследования Роберта Стюарта.

Также показанные в эфире кадры вызывают подозрения, что «Би-Би-Си» вступили в сговор с джихадистами, чтобы зафиксировать с удобного ракурса «чудовищные преступления войск САР», а затем выпустить данный репортаж в целях манипуляции общественным мнением. Так, планы съемки указывают, что команда «Би-Би-Си» была в зоне контроля боевиков «Ахрар аш-Шам», связанных с террористами «Аль-Каиды»1 (деятельность запрещена в РФ).

Quick daily TV news content relies on a few trusted sources. But the truth takes time and MANY sources. I trust that good mainstream media journalists will start asking questions and challenge themselves to think the unthinkable. pic.twitter.com/ybnOO5eHNE — Anna Brees (@BreesAnna) 19 мая 2019 г.

Сама Брис также встретилась со Стюартом, который рассказал, что потратил пять с половиной лет на детальное изучение этого документального фильма «Би-Би-Си» Panorama и выявил и другие несоответствия, а также моменты, как минимум вызывающие вопросы. Запись интервью бывшая сотрудница «Би-Би-Си» также опубликовала на своей странице в Twitter.

«Были показаны вереницы предполагаемых жертв, прибывающих в больницу, которые выглядели по меньшей мере странно. Я думаю, что у любого, кто приглядится хоть чуть-чуть внимательнее, возникнут сомнения. Особенно, когда пострадавшие в определенный момент выглядят немного безэмоционально, но затем, как будто по сигналу, они все начинают кататься по полу, бредить и стонать. Это просто выглядит нереалистично», — подчеркнул Стюарт.

История Брис и то, что ей удалось по-новому привлечь внимание людей к работе Роберта Стюарта, всколыхнули общественность. Причем большинство пользователей соцсетей тоже выразили свое недоверие «Би-Би-Си» и британской прессе в целом.

«Ни один ирландец бы не удивился тому, какое количество мусора, с которым нам приходится мириться, опубликовало «Би-Би-Си» на протяжении десятилетий. Это абсолютно пропаганда по-британски в интересах правящего класса, создаваемая кучкой грязных и лживых журналистов «Би-Би-Си», которые, кроме того, десятилетиями защищали педофилов», — заявил один из участников обсуждения.

Напомним, ранее британское издание The Guardian опубликовало большую статью, посвященную якобы преступлениям ВКС РФ и ВВС САР в Идлибе. В материале раскручивалась фейковая история о некой петиции местных врачей, будто бы призывающих международное сообщество принять экстренные меры для прекращения авиаударов. Никаких доказательств даже существования такого документа ни в самой этой статье, ни где бы то ни было еще позже так и не появилось.

1 Организация запрещена на территории РФ.