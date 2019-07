Бывшая журналистка «Би-Би-Си» и ITV Анна Брис рассказала о том, как британская пресса искажает в своих материалах настоящие события в Сирии, в том числе связанные с нашумевшей на Западе темой химического оружия. Расследования экс-сотрудницы британской вещательной корпорации опубликовал у себя портал USA Really.

Многочисленные фейки, призванные сформировать у зрителей и читателей неправильное восприятие происходящего в арабской республике, создавались буквально на глазах женщины. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter, призвав также всех сограждан быть аккуратнее с потреблением информации. Она заметила, что многие ужасные вещи попросту скрываются от широкой общественности, в то время как другие факты через СМИ искажаются до неузнаваемого вида.

Брис проработала в британской прессе 11 лет, но недавно оставила должность в «Би-Би-Си», заметив, что настоящая журналистика — это поиск истины, а крупнейшие СМИ в Соединенном Королевстве, наоборот, правду прячут или принципиально видоизменяют.

В доказательство своих слов женщина разместила в сети Twitter ссылку на расследование независимого журналиста Роберта Стюарта, который обнаружил множество несостыковок и откровенно постановочных моментов в видеоматериалах из САР, показанных в эфире программы «Би-Би-Си» Panorama. Данная запись на странице Брис вызвала новую волну бурного обсуждения среди британцев.

Дело в том, что в августе 2013 года, когда парламент Британии голосовал за отправку контингента в Сирию, журналисты «Би-Би-Си» посетили арабскую республики и прислали оттуда репортаж о детях, будто бы пострадавших на школьной игровой площадке в Алеппо в результате обстрела Сирийской арабской армии (САА). Утверждалось, что больше десяти человек погибли, а еще несколько десятков получили ожоги и другие повреждения.

Также показанные в эфире кадры вызывают подозрения, что «Би-Би-Си» вступили в сговор с джихадистами, чтобы зафиксировать с удобного ракурса «чудовищные преступления войск САР», а затем выпустить данный репортаж в целях манипуляции общественным мнением. Так, планы съемки указывают, что команда «Би-Би-Си» была в зоне контроля боевиков «Ахрар аш-Шам», связанных с террористами «Аль-Каиды»1 (деятельность запрещена в РФ).

