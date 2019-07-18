Диетолог назвала правильное время для употребления сладкого

Москва, 18 июля. Клинический психолог-диетолог, член Национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич рассказала, в какое время лучше всего есть сладкое.

По словам диетолога, если очень хочется сладкого, то не стоит отказывать в этом удовольствии. Однако стоит учесть правильное время для употребления десерта.

Специалист рекомендует есть сладкое с 15.30 до 17.00. В середине дня в организме недостаточная выработка кортизола и мелатонина, из-за чего появляется сонливость, пояснила Ивашкевич.

«Чтобы дела и дальше шли своим чередом, можно позволить себе чашку кофе или чая и небольшую порцию чего-то сладкого», — сказала психолог в беседе с «АиФ».

Кроме того, сладкое после обеда, как правило, повышает настроение.

Что касается самих десертов, то Ивашкевич рекомендует отдать предпочтение шоколаду (не более 20 граммов), пастиле, зефиру и сладким фруктам.

«Пусть это будут не кремовые жирные десерты — с ними вы получите смесь углеводов и насыщенных жиров. Это вредно для здоровья и фигуры», — добавила член Национальной ассоциации клинического питания.

По мнению эксперта, легкие десерты позволят удовлетворить потребность в сладком и не навредить фигуре.