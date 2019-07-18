Петерсберг, 18 июля. РФ рассчитывает, что Дания согласует маршрут «Северного потока — 2» осенью текущего года, сообщил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, выступающий с российской стороны сопредседателем проходящего в Германии «Петербургского диалога».

«Мне кажется, что где-то в октябре они (власти Дании. — Прим. ФАН) должны нам дать согласования, и тогда мы можем в конце года закончить этот крайне важный проект», — подчеркнул Зубков.

Он уточнил, что строительство трубопровода завершено более чем на 60%. При этом Дания, по его словам, до сих пор не представила веских доводов в пользу своей позиции. Страна, напомним, единственная, кто не дал согласие на реализацию проекта.

Сопредседатель «Петербургского диалога» с немецкой стороны Роналд Пофалла, в свою очередь, признался, что полностью поддерживает проект строительства «Северного потока — 2». Он обратил внимание на то, что Берлину в условиях отказа от атомной и угольной энергетики необходимы большие объемы газа.

«Северный поток — 2» будет проложен из России в Германию через Балтийское море, пишет «Ридус». Как не раз отмечали эксперты в аналитических материалах, трубопровод обеспечит надежное и более выгодное энергоснабжение стран Европейского союза, многие из которых высказались за строительство газопровода на их территории.

При этом категорически против проекта выступают США, поскольку хотят продавать Европе свой сжиженный газ. Кроме того, власти Украины боятся потерять колоссальную прибыль от транзита российского газа, высказывается против также и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву.

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров в интервью немецкой газете Rheinische Post, Дания заняла политизированную позицию и медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода в своей исключительной экономической зоне, пишет НСН. Такой шаг, указал он, идет вразрез с принципами международного морского права, позволяющими создавать объекты энергетической инфраструктуры в акваториях.

В начале июля глава министерства экономики Германии Петер Альтмайер подчеркнул, что «Северный поток — 2» принесет только экономическую выгоду. По его словам, не может быть и речи о зависимости Берлина от Москвы из-за газопровода.