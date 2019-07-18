Сломавшего позвоночник в Тунисе россиянина спецбортом доставят в Москву

Москва, 18 июля. Югорчанин Александр Воробьев, который сломал позвоночник на отдыхе в Тунисе, получит всю необходимую помощь, его доставят в Москву спецбортом под контролем врачей. Об этом рассказали в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Расходы, связанные с транспортировкой пострадавшего россиянина, частично покроет компания «Газпром межрегионгаз», сотрудником которой является Воробьев. Другую часть оплаты перелета возьмет на себя страховая компания «Согаз».

Оказанию должной медицинской помощи мужчине содействует департамент здравоохранения Югры.

Россиянин получил травму в Тунисе 13 июля. Спустя несколько дней его прооперировали. Сообщалось, что для его транспортировки в российскую столицу требуется сумма в 3,2 миллиона рублей.

Ранее ведущий научный сотрудник МГИМО Юрий Зинин отметил, что предложения провести отпуск в Тунисе несут в себе смертельную опасность из-за повышенной активности террористических организаций в стране. По его словам, после Арабской весны страна оказалась дестабилизирована и стала одним из оплотов террористов.

Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси недавно продлил чрезвычайное положение в стране на один месяц, оно действует в африканском государстве с 2015 года. Режим установили после того, как на курорте Эль-Кантауи в провинции Сус произошел теракт, жертвами которого стали 40 человек. Атаке также подвергся Национальный музей Бардо в столице.