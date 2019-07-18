Главные новости 18 июля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 18 июля.

Военный эксперт объяснил, как западные следователи подставили Украину в деле о крушении МН17, которое произошло в 2014 году. Эксперт объяснил, как западные следователи подставили Украину в деле МН17.

Число погибших при пожаре в студии по производству аниме, расположенной в японском городе Киото, возросло до 25, сообщил NHK. Жертвами поджога студии аниме в японском Киото стали 25 человек.

Три энергетических блока остановлены из-за срабатывания защиты на Калининской АЭС в Тверской области. Три энергоблока Калининской АЭС отключились из-за короткого замыкания.

Корреспондент ФАН посетил передовую в Донбассе вместе с основателем батальона «Восток» Александром Ходаковским. Вернувшийся в ДНР основатель батальона «Восток» рассказал о ситуации на фронте.

Видеоролик перепалки и последовавшей за ней драки между польским фермером и украинскими мигрантами опубликовали в Сети. Поляк с огромным зонтом подрался с украинскими мигрантами и «отправил» их на родину.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае нападения РФ на одного из членов альянса отреагируют все участники НАТО. Столтенберг рассказал о реакции НАТО в случае нападения РФ на члена альянса.

Пушков оценил слова о техногенной катастрофе на Украине из-за возможного прекращения транзита российского газа. Пушков отреагировал на заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал первый шаг для возобновления диалога с Россией. В Совфеде считают возможным диалог между Россией и Украиной после выборов в Раду.

Два человека погибли в ДТП в Сочи, когда водитель легкового автомобиля сбил пешеходов в Адлерском районе. Водитель насмерть сбил двух пешеходов в Сочи, появилось видео с места ЧП.

«Верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое давление одинаково влияют на развития приступа. Стало известно, как на самом деле влияет давление на риск инфаркта.