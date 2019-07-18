Стали известны подробности взрыва в Тверской области

Тверь, 18 июля. Взрыв емкости с дизельным топливом унес жизнь сотрудника совхоза «Авангард», сообщил источник Федерального агентства новостей. Происшествие случилось в Тверской области.

«Погиб сотрудник совхоза Вячеслав Л. Ему было 34 года», — сказал собеседник агентства.

Еще двое человек — они не из совхоза — пострадали. Их доставили в Красногорскую ЦРБ. Какие травмы получили пострадавшие, не уточняется.

Обстоятельства происшествия выясняются. Причиной взрыва, вероятно, стало неправильное обращение с прибором либо халатность, добавил источник издания.