Эксперт рассказал, как Россия и Турция могут стать стратегическими союзниками

Пикирование союзников по НАТО — Турции и США — набирает обороты. 18 июля глава Ростеха Сергей Чемезов заявил о готовности компании осуществить поставки российских Су-35 Турции, если с ее стороны появится запрос. Данное заявление стало косвенной реакцией на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Турция не может больше полагаться на приобретение американских истребителей F-35.

То есть попытка Соединенных Штатов «наказать» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за то, что тот проявил последовательность и довершил сделку с закупкой российских средств ПЗРК С-400, может обернуться тем, что Анкара в еще большей степени станет наращивать сотрудничество с Россией в военно-технической сфере — и не только в ней.

Евросоюз также на днях неожиданно вспомнил о проблеме разделенного Кипра и объявил о вводе санкций якобы за то, что турецкие компании проводят разведывательное бурение вблизи острова.

«В свете продолжающейся и новой незаконной деятельности Турции по бурению решено приостановить переговоры по заключению Всеобъемлющего соглашения о воздушном транспорте, а также пока не проводить Совет ассоциации и дальнейшие заседания диалогов высокого уровня между ЕС и Турцией», — отмечается в заявлении совета Евросоюза.

Кроме того, ЕС ввел некоторые финансовые ограничительные меры в отношении Анкары и пообещал подумать над новыми санкциями.

То есть в условиях давления Запада обстоятельства вроде бы способствуют дальнейшему сближению Москвы и Анкары. Однако Российская и Османская империя веками были естественными геополитическими противниками. Да и новейшая история, в частности история со сбитым самолетом турецких ВВС российским бомбардировщиком Су-34, говорит о том, что Турция — партнер весьма непростой.

С другой стороны, сегодня мир стал иным, глобальным. Те же США вполне мирно уживаются с непосредственными географическими соседями, но умудряются развязывать многочисленные войны за многие тысячи миль от своей территории. При этом американцы заручились поддержкой если не союзников, то сателлитов в самых разных концах мира.

Так есть ли у России и Турции шансы стать стратегическими союзниками в обозримой перспективе? И можно ли воспринимать последние действия президента Эрдогана лишь как ситуационное лавирование между Россией и Западом?

«И да, и нет. Лавирование действительно имеет место. Турецкое руководство не скрывает этого, стремясь выжимать по максимуму из геополитической значимости страны. Но эти процессы ознаменовали собой сдвиг в системе международных отношений», — заявил в интервью Федеральному агентству новостей директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев.

По его словам, те, кого вчера было принято считать третьим миром, смотрят на Турцию с нескрываемым интересом, а некоторые с надеждой: «получится у турок — сможем и мы». В частности, так думают и народы, и правящие элиты стран Азии и Африки, уточнил эксперт.

«Совокупный потенциал Турции уже не позволяет довольствоваться второстепенными ролями в геополитическом раскладе, как это было раньше. Данное утверждение относится также и к некоторым странам Востока. А за ними выстраивается цепочка государств послабее, которые тоже недовольно распределением ресурсов, действующими правилами игры, некогда прописанными ролями колониальных и неоколониальных стран. Мы становимся свидетелями необратимых процессов», — уверен собеседник ФАН.

При этом Турцию на Западе не считают своей — и, видимо, в обозримой перспективе считать не будут.

«Вступление в Евросоюз для Анкары закрыто на столетия (хотя вряд ли ЕС столько просуществует). Главная проблема в том, что брюссельскую бюрократию не может устраивать Турция как страна, отходящая от продиктованных правил игры. Анкара подает «дурной пример», который, как известно, заразителен», — отметил Юрий Мавашев.

Если сегодня турецкий народ заставит с собой считаться, завтра кто-то еще потребует пересмотра сложившихся правил игры, прежде всего экономических. И ситуация может окончательно выйти из-под контроля. Эти и другие вопросы очень беспокоят ЕС, считает эксперт.

По его мнению, ментальные и прочие различия между Россией и Турцией сейчас не столь велики. Да и историческое противостояние двух империй во многом было спровоцировано вмешательством англосаксов.

«В определенный период нас заставили быть геополитическими противниками силы, находящиеся в одном центре. Речь идет в первую очередь о Великобритании, а позднее и США. Реального интереса у двух империй в уничтожении друг друга никогда не было и быть не могло», — считает Юрий Мавашев.

Сегодня у двух стран — России и Турции — нет территориальных вопросов друг к другу. В том числе и поэтому у нас есть шансы стать стратегическими союзниками.

«Но для этого нужна более активная работа с нашей стороны, я имею в виду «мягкую силу». Работа Россотрудничества на данный момент на турецком направлении явно недостаточна», — считает собеседник ФАН.

По его мнению, турки значительно опережают наших чиновников, поскольку действуют в союзе со своими общественными организациями. При этом главный приоритет отдается конкретным делам, а не пиару.

Парадокс, отметил Мавашев, в том, что все чаще приходится слышать от представителей Турции (близких к правительственным кругам) жалобы на то, что они не могут наладить взаимодействия с чиновниками среднего и низшего звена в России.

«Проблема в том, что среди этого круга российских чиновников мало кто мыслит категориями стратегических национальных интересов. Между тем в продвижении интересов России мы должны идти как минимум ноздря в ноздрю с турками, а лучше опережать, чтобы не было дисбаланса в наших отношениях», — резюмировал собеседник ФАН.

С декабря 2016 года Россия, Турция и Иран ведут переговорный процесс по урегулированию ситуации в Сирии. Для этого, в частности, используется так называемый «астанинский формат» (по названию столицы Казахстана Астаны, ныне – Нур-Султана), где проводятся мирные переговоры.