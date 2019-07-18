Ковитиди позвала в Крым участников конкурса «Хорошие новости России»

Завершился первый этап конкурса Федерального агентства новостей для журналистов региональных СМИ «Хорошие новости России». В финальной церемонии конкурса приняли участие известные политики, общественные деятели, журналисты. Победителям в торжественной обстановке были вручены награды.

Но ведь хорошие новости приходят из всех регионов нашей страны каждый день, а значит — конкурс продолжается!

Член Совета Федерации, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди горячо откликнулась на предложение ФАН вручить награду победителю в одной из номинаций первого этапа конкурса. В то же время сенатор посетовала, что среди лауреатов не было журналистов из Крыма и Севастополя — важнейших, динамично развивающихся регионов Российской Федерации.

Привлечь как можно больше внимания к позитивной крымской тематике — вот задача, которую готова решать Ольга Ковитиди как член жюри второго этапа конкурса «Хорошие новости России».

Своими впечатлениями о завершившемся первом этапе и планами относительно второго этапа конкурса сенатор от Крыма поделилась с Федеральным агентством новостей.

— Какое впечатление произвел на вас первый этап конкурса, понравились ли лауреаты, с которыми удалось пообщаться лично?

— Сама церемония была интересной, удалось пообщаться с журналистами из регионов, поговорить об их творчестве, планах, замыслах. Все они очень интересные, талантливые люди.

На мой взгляд, такие мероприятия подчеркивают важность и актуальность социально ответственной журналистики, которая не замыкается на критике, а уделяет большое внимание добру, позитивным событиям, которых много в нашей стране.

— Создалось ли у вас впечатление, что у отечественной журналистики с патриотической повесткой (в первую очередь региональной) есть будущее?

— Так и есть. Безусловно, такая журналистика будет активно развиваться. Ведь журналистка — это социально значимое дело, которое преследует цели развития, движения к новому. От всей души желаю журналистам успехов на этом пути.

— Наш конкурс «Хорошие новости России» продолжается и отныне будет постоянным. Новый этап конкурса пройдет по нескольким номинациям. Какие номинации и темы для вас, как члена жюри, наиболее интересны?

— Мне ближе номинация «Общество и социальные проекты (новости, репортажи и интервью, посвященные успешным социальным и благотворительным проектам)». Именно эту тему я планирую курировать в качестве члена жюри второго этапа конкурса.

— Вы планировали уделить особое внимание Крыму, может быть, есть смысл создать номинацию специально для крымских авторов? Возможно, у вас есть какие-то предложения, ведь, как сенатор от Крыма, вы отлично знаете специфику и проблемы полуострова?

— На мой взгляд, стоит учредить номинации, которые будут стимулировать журналистов из российских регионов, в том числе из Крыма, на создание произведений о наших сегодняшних реалиях. Именно в этом контексте тема Крыма, его истории и сегодняшнего дня — очень важна.

Задача журналистики, в том числе, воспитание читателя, чтобы человек настраивался на позитив и созидание. Это относится и к крымским журналистам, и ко всем авторам, пишущим о Крыме. Думаю, в рамках конкурса есть смысл шире осветить такую тему: «Русский Крым: какой он?»

Здесь большое поле для творчества. Уверена, на эту тему готовы размышлять в своих статьях журналисты и блогеры не только из Крыма, но и из других российских регионов. Так что приглашаю новых участников конкурса посетить Крым, чтобы все увидеть своими глазами.

— Какой совет вы можете дать региональным журналистам, планирующим участвовать в конкурсе, на что посоветуете обратить внимание, учитывая, что название конкурса — «Хорошие новости России»?

— Мы все должны учиться быть добрыми и искренними. Уверена, только вместе, сообща, мы добьемся позитива. В нашей жизни происходит очень много хорошего, делается много важного и полезного для людей, для общества. Есть вполне конкретные достижения, которыми мы можем гордиться.

Но, к сожалению, в прессе больше говорят о проблемах и недостатках, тональность многих публикаций явно негативная, что не прибавляет оптимизма и не улучшает настроения людей. Не отрицая важность критики, думаю, всем нам нужно уделять больше внимания позитивным моментам, так что посыл этого конкурса абсолютно правильный и своевременный.

— Почему, с вашей точки зрения, сегодня нужно обращать больше внимания на позитивные изменения в России? Как вы считаете, поможет ли внимание к хорошим новостям перебить негативную повестку, которую навязывает Запад, а вслед за ним наши либеральные СМИ?

— Роль средств массовой информации сегодня чрезвычайно высока. Очевиден запрос на добрые новости. Мы должны научиться замечать позитив в нашей жизни, только так, все вместе, мы сможем победить негатив, который нам порой навязывают извне.