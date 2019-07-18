Названо имя нового гендиректора грузинского телеканала «Рустави 2»

Тбилиси, 18 июля. Новым генеральным директором грузинского телеканала «Рустави 2» стал Паата Салия, это произошло после передачи медиа в собственность бизнесмена Кибару Халваши.

Гражданский реестр Минюста Грузии — орган, который регистрирует права на имущество — утвердил Салию на пост главы «Рустави 2», сообщил Первый канал, представив документ из реестра.

По данным телеканала, решение о назначении нового гендиректора и увольнения прежнего Ника Гварамии было принято на партнерском заседании телекомпании.

Как напомнил «Ридус», Халваши ранее обещал уволить Гварамию.

Верховный суд Грузии в марте 2017 года оставил в силе решение городского и апелляционного судов о передаче оппозиционной телекомпании ее бывшему владельцу Халваши и его компании «Панорама». Телеканал «Рустави 2» обратился в Европейский суд по правам человека. ЕСПЧ назвал необоснованными все жалобы «Рустави 2» на возвращение телекомпании Халваши, отметил «ФедералПресс».

Позже гражданский реестр зарегистрировал Халваши как владельца 60% акций телекомпании. Оставшаяся часть акций оформлена на его компанию «Панорама».