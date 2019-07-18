Эксперты объяснили, как сэкономить на поездке на Мальдивы

Москва, 18 июля. Эксперты сервиса для путешественников Skyscanner объяснили, как сэкономить на поездке на Мальдивы.

Если купить билеты на новогодние праздники на Мальдивы в июле, можно сэкономить до 61%. В конце года цены обычно взлетают, сообщил менеджер по развитию компании Дмитрий Хованский.

Эксперт добавил, что в зимние каникулы желающих поехать в теплые края становится больше. Спрос влияет на повышение цен.

Купленные в июле билеты в Грецию или в Молдавию обойдутся путешественникам на 46% и 39% дешевле соответственно. Аналитики считают, что зимний отдых стоит организовывать летом, это позволит сократить затраты на 30-60% от декабрьской цены, пишет РИА Новости.

Дешевле всего зимой отдыхать в Белоруссии, можно слетать всего за 8 тысяч рублей. На втором месте стоит Армения — билет туда-обратно стоит порядка 12 тысяч рублей. При этом по самой России авиаперелет в среднем обходится в 11,7 тысяч рублей.

Прямые перелеты стоят дороже, чем рейсы с пересадками. Из-за экономии пассажирам придется провести больше времени в аэропортах.

Ранее сообщалось, что Петербург назвали лучшим городом России для путешествий на выходные.