Стали известны подробности задержания матери больного ребенка при получении «Фризиума»

Москва, 18 июля. В министерстве здравоохранения России прокомментировали инцидент с матерью тяжелобольного ребенка, которую задержали при получении не зарегистрированного лекарства «Фризиум».

В ведомстве отметили, что мальчик проходил консультацию в феврале 2017 года в Институте педиатрии имени Вельтищева ФГБОУ ВО РНИМУ имени Пирогова. «Фризиум» был упомянут на этих встречах как потенциальный препарат резерва в случае, если все рекомендованные мероприятия не дадут эффекта.

«Ни консилиум, ни врачебная комиссия в день консультации не проводились, — констатировали в Минздраве РФ. — Мама пациента больше не обращалась на консультацию, лечащий врач ни очно, ни заочно с мамой не контактировал и не принимал участия в назначении клобазама (международное непатентованное наименование «Фризиума». — Прим. ФАН)».

Ранее появилась информация о том, что в Москве была задержана мама пациента детского хосписа. Основанием для задержания было получение в почтовом отделении посылки с лекарством от судорог «Фризиум», которое не зарегистрировано в России.

По непроверенным данным, двое полицейских якобы заявили, что посылка является контрабандой, а также пригрозили женщине возбуждением уголовного дела.

Главное управление МВД РФ по Москве опровергло информацию о том, что сотрудники полиции задержали женщину на семь часов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены этой ситуацией. По данным представителя российского лидера, инцидент частично разрешен, однако уголовное дело пока остается открытым.