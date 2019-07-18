Сирия новости 18 июля 19.30: «Хезболла» закрывает свой штаб в Дамаске, в Ираке ликвидировано шесть боевиков ИГ*

Сирия, 18 июля. «Хезболла» закрывает свой штаб в Дамаске, в Ираке ликвидировано шесть боевиков ИГ1*. В Дейр-эз-Зоре курды застрелили мирного жителя. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: нанесли точечные удары по расположениям джихадистов на юге Идлиба.

«Исламское государство1»: подозреваются в покушении на главу военного совета в Дейр-эз-Зоре, потеряло 6 человек в Ираке.

Курды: расследуют детали покушения на командующего военным советом в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: провели операцию на севере Ирака по опорным пунктам ИГ.

«Хезболла»: переносит свою штаб-квартиру в Дамаске.

Провинция Дамаск

Согласно данным новостного агентства Baladi News, ливанское вооруженное формирование «Хезболла» закрывает свой главный центр в столице провинции Дамаск после публикации заявления о том, что израильские ВВС в следующий раз ударят по нему. 1 июля СМИ сообщили, что израильские военные самолеты выпустили ракеты по сирийским военным позициям в Хомсе и окрестностях Дамаска, убив по меньшей мере четырех мирных жителей. Израиль продолжает наносить воздушные и ракетные удары по военным позициям иранского ополчения в Сирии, особенно в Дамаске, где находятся опорные пункты.

Провинция Дейр-эз-Зор

Новостное агентство Deir Ezzor 24 сообщило о гибели двух человек в поселке Ас-Суса в результате срабатывания противопехотной мины, оставленной боевиками ИГ. Пока курдские силы безопасности «Асайиш» оцепили место взрыва. Неизвестно когда была оставлена мина: во время отступления боевиков с востока провинции в начале этого года, или же боевики совершили намеренную вылазку в зоны курдской оккупации и установили взрывчатку.

Согласно сообщению портала Euphrates Post, Таир Раад ас-Самир житель поселка Дибан был застрелен бойцами «Демократических сил Сирии» (SDF) по неизвестным причинам. Источник также сообщил, что в районе поселка Ад-Дахля неизвестные совершили нападение на командующего военным совета SDF Халиля Аль-Вахша. Автомобиль командующего был обстрелян группой неизвестных боевиков из автоматических винтовок, после чего они скрылись на фургоне. Курды подозревают в нападении боевиков ИГИЛ1.

Провинция Идлиб

Ракетные удары ВВС Сирии были нанесены по укреплениям и складам боеприпасов исламистов в районе поселка Тремала, о чем сообщил новостной канал в сети Twitter Thoiqa News. Военные самолеты также ударили по опорным пунктам радикалов в районе деревни Аринба и у Умм-ас-Сир. Информация о потерях радикалов в живой силе и военной технике пока что уточняется.

Ирак

Авиация международной коалиции ликвидировала шесть террористов «Исламского государства» в районе Эль-Баадж неподалеку от иракско-сирийской границы, как сообщает новостной портал РИА Новости. Помимо этого в результате налета была уничтожена штаб-квартира радикалов к югу от Бухейрат Сунейсиля. В декабре 2017 года правительство Республики Ирак заявило об освобождении территорий страны от террористов ИГ, но разрозненные группы боевиков продолжают совершать вылазки на сервере страны. Министерство обороны Ирака заявило о пресечении большинства действий боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.