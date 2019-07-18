Путин поблагодарил Медведчука за работу по освобождению удерживаемых лиц

Санкт-Петербург, 18 июля. Президент России Владимир Путин выразил слова благодарности главе политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктору Медведчуку за проделанную им работу по освобождению удерживаемых лиц обеих сторон гражданской войны на Украине. Об этом глава РФ заявил на встрече с политиком.

Российский лидер указал, что такая гуманитарная деятельность всегда приветствуется, поскольку в рамках этой работы решаются в позитивном ключе судьбы конкретных людей.

«Хочу поблагодарить вас за ваши усилия на протяжении последних лет, усилия, связанные с освобождением удерживаемых лиц с обеих сторон», — сказал президент.

Медведчук, в свою очередь, считает, что состоявшийся между главами РФ и Украины телефонный разговор — позитивный момент, воспринятый многими в Киеве и других городах страны с вдохновением и надеждой.

Согласно результатам социологических опросов, 70% украинцев уверены, что для установления мира в стране, для освобождения находящихся в России граждан нужен прямой диалог между Москвой и Киевом. При этом 80% граждан, по словам Медведчука, хотят установления мира в Донбассе.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской Народных Республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Последний раз обмен пленными между Украиной и Донбассом состоялся в 2017 году. На днях Донецкая и Луганская Народные Республики предложили Киеву в срочном порядке провести обмен по формуле «всех на всех».

Телефонный разговор между президентами состоялся на прошлой неделе. Переговоры, по данным Кремля, прошли по инициативе украинской стороны. В ходе разговора президенты двух стран коснулись вопросов прекращения гражданской войны на юго-востоке Украины. Была поднята тема совместной работы по возвращению лиц, удерживаемых с обеих сторон конфликта. Президенты также обсудили возможность продолжения контактов по разрешению конфликта в Донбассе в «нормандском формате».