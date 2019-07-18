Медведчук рассказал Путину о реакции Европарламента на мирный план по Донбассу

Санкт-Петербург, 18 июля. Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поделился впечатлениями от выступления в Европарламенте (ЕП).

Медведчук в среду представил депутатам Европарламента план по урегулированию ситуации в Донбассе. Украинский политик поддержал прямой диалог Киева, Донецка и Луганска.

На встрече с Путиным в четверг Медведчук рассказал, что депутаты ЕП встретили план по мирному урегулированию с желанием и решимостью сделать так, чтобы на юго-востоке Украины наступил мир.

«Вопросы мирного урегулирования и прекращения боевых действий. (План — Прим. ред.) основан полностью на минских соглашениях, который воспроизводит минские соглашения», — заявил Медведчук.

Гражданская война на юго-востоке Украины началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Луганская и Донецкая Народные Республики объявили о независимости, в ответ Киев начал военную операцию против республик Донбасса.

Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но киевские власти систематически нарушают все договоренности. По последним данным ООН, жертвами войны стали более 13 тыс. человек. В ДНР и ЛНР ранее выразили надежду на то, что прямой диалог между народом Донбасса и президентом Украины Владимиром Зеленским станет важным шагом к мирному урегулированию конфликта в регионе.