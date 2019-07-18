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МИД РФ назвал дезинформацией заявление посольства США по визам для учителей

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МИД РФ назвал дезинформацией заявление посольства США по визам для учителей

Москва, 18 июля. Министерство иностранных дел России назвало дезинформацией утверждение посольства США в Москве о том, что российское дипведомство требовало от американских учителей получать визы в дипломатический паспорт.

«Мы не понимаем, зачем посольство США занимается подобными информационными манипуляциями, которые переходят в дезинформацию», — приводит ТАСС слова представителя российского внешнеполитического ведомства.

Ранее официальный представитель посольства США в Москве Андреа Калан заявила, что американские учителя якобы по требованию МИД РФ подавали диппаспорт для получения российской визы.

Как напомнил «Ридус», в минувший вторник газета The New York Times сообщила, что РФ отказала в выдаче виз 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают в том числе детей иностранных дипломатов и бизнесменов. МИД РФ заявил, что эти сообщения о визах для учителей из Соединенных Штатов являются откровенной ложью.

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Источник: ТАСС
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