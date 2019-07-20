Сирийские власти помогают беженцам скорее вернуться на родину

Дамаск, 20 июля. Движение въезда и выезда между Сирией и Ливаном через иммиграционный и паспортный центр в «Джейдет-Ябус» в сирийском регионе активизировалось с приходом лета и увеличением числа сирийцев, желающих вернуться домой. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В настоящий момент центр предоставляет все возможности для облегчения передвижения тех, кто прибывает в этот район, и тем, кто находится под обязательной военной службой, им, как правило, предоставляется время для урегулирования всех вопросов без ареста.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Бригадир Ибрагим Ванноус, глава Иммиграционного и паспортного центра в «Джейдет-Ябусе», сказал, что центр работает над урегулированием ситуации для тех, кто покинул Сирию нелегально. Все делается буквально за несколько минут без необходимости проверять кого-либо, некоторым лицам предоставляются новые документы сразу после въезда в Сирию, если оригинальные были утеряны при отъезде из родины.

Центр также принял все необходимые меры для того, чтобы принять участников Международной ярмарки в Дамаске, которые прибудут в Сирию через территорию Ливана. Власти предоставляют инфраструктуру, способную вместить любое количество человек и с комфортом.

Ранее сообщалось, что после нескольких лет принудительного задержания оккупационными силами США и поддерживающими их террористическими группами в лагере «Эр-Рукбан» и районе Ат-Танфа на сирийско-иорданской границе в свои родные дома вернулась новая группа сирийских беженцев.

Все они прошли через гуманитарный коридор Джлеб, расположенный в восточной части провинции Хомс. Десятки семей прибыли в коридор, где были встречены соответствующими властями. Мобильный медицинский пункт, находящийся в регионе, и представители Сирийского Арабского Красного Полумесяца обеспечили беженцев лекарствами, питьевой водой и едой, перед тем, как их отправили на специальных автобусах в Хомс.