Договоренность о перемирии между Киевом и Донецкой и Луганской Народными Республиками может стать бессрочной, рассказал представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный.

«Достигнута договоренность о том, что с 00.01 21 июля начинается бессрочный запрет на обстрелы. Причем впервые в документе указано, что запрещается любое ведение огня. Предусмотрена ответственность лиц за открытие огня и предусмотрено публичное заявление сторон о прекращении огня. То есть, по сути, стороны публично берут на себя обязательство не вести огонь на протяжении неопределенного периода. Наша позиция такая, что этот период должен быть максимальным, а может, навсегда», — сказал украинский дипломат.

Известный киевский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей с иронией заметил, что и предыдущие перемирия не имели конкретных сроков. Тем не менее, они регулярно нарушались. Полное прекращение огня будет возможно только после того, как президент установит свой полный контроль над силовыми структурами.

«На самом деле, у нас все перемирия были бессрочными, их было уже более тридцати. Думаю, пока что рассчитывать на абсолютное прекращение огня было бы наивно. Пока на Украине не сформируется новое правительство, парламент, пока все силовики не перейдут под контроль Зеленского, даже теоретической возможности [прекратить обстрелы] у нового президента и новой команды нет. Думаю, что к «финальным», «абсолютным», «полным», «столетним» перемириям мы вернемся позже, после того, как на Украине завершится парламентская избирательная кампания», — говорит эксперт.

По словам политолога, в новый созыв Верховной рады войдут депутаты, которые будут разделять политические взгляды действующего главы государства.

«Да, безусловно, удастся, — ответил Руслан Бортник, комментируя вероятность создания коалиции в Раде. — Вопрос в том, будет ли это монобольшинство, состоящее из одной партии, либо это будет многопартийная коалиция, состоящая из двух или трех партий. Но коалиция однозначно будет пропрезидентской».

Напомним, в 2014 году на Украине произошел антиконституционный государственный переворот. Жители Донецкой и Луганской Народных Республик отказались признать незаконную власть и объявили о своей независимости. В ответ Киев ввел режим так называемой АТО, фактически развязав гражданскую войну. Вооруженный конфликт, только по официальным оценкам ООН, унес жизни более 13 тысяч человек.