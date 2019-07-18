Москва, 18 июля. Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул ультиматум действующему мэру Киева Виталию Кличко, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Украинские СМИ узнали причину конфликта Зеленского и Кличко. Глава администрации Киева обвинил нового президента Украины в намерении «лишить избранного мэра исполнительских полномочий». По словам Кличко, президент якобы хочет назначить на этот пост «своего человека».

Как выяснилось, руководитель офиса украинского президента Андрей Богдан предупреждал мэра о том, что ему придется покинуть должность главы городской администрации, как и его коллегам. Однако у Кличко есть шанс сохранить за собой этот пост, если он выполнит условие Зеленского. Президент Украины сделает переназначение, если глава города успеет показать свою «эффективность».

«Поэтому Кличко сказали: «У тебя есть времени пару месяцев, покажи результаты работы, избавься своих дружков-коррупционеров и можем работать дальше», — пишет СМИ.

В 2003 году Конституционный суд Украины постановил, что Киевскую городскую государственную администрацию должен возглавлять только избранный мэр. Спустя семь лет, во время руководства президента Виктора Януковича, эти должности были разделены.

В 2014 году, после победы Кличко на выборах мэра Киева, действующий на тот момент президент Украины Петр Порошенко назначил его главой Киевской горадминистрации.

Ранее Зеленский внес на рассмотрение депутатов Верховной рады законопроект о люстрации экс-главы государства Порошенко и его окружения.