Путин запретил бестиражные интернет-лотереи

Москва, 18 июля. Президент России Владимир Путин запретил проведение азартных игр под видом лотерей, в том числе бестиражных лотерей в Интернете. Подписанный главой государства закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, запрещается проведение бестиражных лотерей в Интернете с использованием технических устройств и электронных билетов. Кроме того, закон уточняет понятия «лотерейная квитанция» и «лотерейный терминал».

На данный момент призовой фонд лотереи должен составлять минимум 50% выручки от ее проведения. Законом устанавливается и верхний порог – 70%. При этом разовые отчисления в бюджет будут составлять 10% разницы между выручкой и суммой призового фонда. Раньше эта разница рассчитывалась с суммой выплаченных выигрышей.

Кроме того, закон сократил срок действия банковской гарантии, которая обеспечивает уплату оператором лотереи отчислений, с пяти лет до одного года. Организаторов лотереи будут определять не только по итогам конкурса, но и по решению правительства РФ.

Ранее в четверг Путин подписал закон о возможности привлекать осужденных к обязательным работам и арестантов в колониях-поселениях. Реализация проекта позволит с минимальными расходами федеральной казны расширить возможности использования труда осужденных-поселенцев и осужденных к принудительным работам в разных сферах экономики.