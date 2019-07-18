Путин включил Бурятию и Забайкальский край в программу «Дальневосточный гектар»

Москва, 18 июля. Бурятия и Забайкальский край включены в программу «Дальневосточный гектар». Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Согласно опубликованному на интернет-портале правовой информации закону, земельные участки в Бурятии и Забайкальском крае в безвозмездное пользование будут предоставлять в три этапа.

С 1 августа 2019 года до 1 февраля 2020 года участки смогут получить зарегистрированные по месту жительства в Бурятии и Забайкальском крае, с 1 февраля до 1 августа 2020 года — жители других субъектов России, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. С 1 августа 2020 года участок сможет получить любой гражданин России, а также иностранцы и лица без гражданства, являющиеся участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

В целях обеспечения охраны Байкала запрещается предоставлять земельные участки в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории.

Отмечается, что закон делает публичной процедуру любого изменения границ охранных зон озера Байкал. Так, после вступления закона в силу, любой правовой акт об установлении или изменении границ Байкальской природной территории и экологических зон будет выноситься на общественное обсуждение.

Законопроект о расширении программы «Дальневосточный гектар» был внесен российским правительством.