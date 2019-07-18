Луганск, 18 июля. Украинские силовики минируют дорогу у линии соприкосновения в Донбассе: в подконтрольном Киеву населенном пункте Счастье. Об этом заявил начальник пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

Он сообщил, что разведка ЛНР засекла украинских силовиков, минирующих дорогу в Счастье. По словам представителя Народной милиции, установку мин также подтверждают наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«Нашей разведкой отмечено минирование инженерным подразделением 25-й бригады (ВС Украины. — Прим. ред.) дороги южнее моста в населенном пункте Счастье с использованием мин ТМ-62», — цитирует слова Осадчего РИА Новости.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины во время заседания в Минске согласовала бессрочное перемирие в Донбассе с 21 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва считает важными достигнутые в Минске договоренности по Донбассу, включая прекращение огня, и рассчитывает на их реализацию.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После госпереворота в Киеве Донбасс не согласился с новыми властями страны. В ответ на это ВСУ начали так называемую антитеррористическую операцию, позднее переименованную в «Операцию объединенных сил», против Донецкой и Луганской Народных Республик. По информации ООН, жертвами гражданского конфликта на Украине стали более 10 тысяч человек.