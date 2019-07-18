Путин назвал достижимыми договоренности с Украиной по газу

Санкт-Петербург, 18 июля. Президент России Владимир Путин заявил, что утвержденные премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком договоренности по газу вполне достижимы.

«Я думаю, что все, о чем вы говорили с председателем правительства РФ, представителями экономического и энергетического блоков, это все вполне реализуемо», — заявил Путин на встрече с Медведчуком в четверг.

Ранее Медведев провел встречу с представителями украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». В ходе переговоров глава российского правительства предложил два способа решить вопрос о сохранении транзита российского газа через Украину.

Медведев считает, что, во-первых, можно сохранить действие тех контрактов, которые существуют. Но есть и второй способ решить проблему с транзитом газа через территорию Украины, для этого может быть создан консорциум, добавил Медведев. Глава кабмина назвал текущую ситуацию с газом на Украине, когда жители страны платят на 25% больше, чем могли бы, абсурдной.

Соглашения на поставку и транзит российского голубого топлива через территорию Украины истекают в конце 2019 года, конкретики относительно их будущего до сих пор нет. Неизвестна и дата следующего раунда переговоров на эту тему, хотя ожидается, что они могут пройти после выборов в Верховную раду на Украине.