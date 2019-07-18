Путин и Лукашенко обсудили вопросы интеграции. События дня. ФАН-ТВ

Су-35 для Турции Су-35 вслед за С-400. Россия готова поставлять в Турцию многоцелевые истребители. Об этом сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов. О возможном контракте говорить еще рано, но Анкара рассмотрит это предложение. Су-35 — это сверхманевренный истребитель поколения 4++. Он максимально приближен к машинам следующего, пятого поколения. Вплоть до сегодняшнего дня Россия так активно не говорила о возможном контракте. К этому ее подтолкнули действия США. Штаты отказали Турции в поставке американских истребителей F-35. Даже несмотря на то, что Анкара выплатила Вашингтону уже около 1,5 млрд долларов. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Белый дом занимается грабежом. А причиной такого решения стали поставки в Анкару российских зенитно-ракетных систем С-400. Этот контракт страны заключили еще два года назад, но Вашингтон выступил против. Настаивал: «откажитесь от контракта, возьмите наш Patriot». Но Турция так не поступила. Из-за этого и посыпались угрозы, переросшие в действия. Но что уж говорить, в этом случае выбор Анкары был очевиден. Наши комплексы по качеству на уровень выше, да и ценой привлекательнее. Похожая история и с истребителями. Авиаэксперты считают, несмотря на то, что F-35 — новейшие бомбардировщики, один Су-35 сможет вести бой сразу с несколькими такими истребителями.

Строительство Крымского ж/д моста Крымский мост готовится к пуску поездов. 18 июля строители полностью завершили укладку рельсов. Две бригады со стороны Керчи и Тамани сомкнули конструкцию под сводом арки. Это второе крымское направление, на первом стыковку провели месяц назад. Железнодорожный мост — масштабный проект! Об этом говорят и цифры. Только рельсов сюда завезено почти пять тысяч тонн, а шпал более 76 тысяч штук. На объекте работают пять тысяч инженеров и рабочих. Им предстоит сделать еще немало. К примеру, установить железнодорожную автоматику, шумозащитные экраны, провести освещение. Но обещают — успеют все сделать в срок. Движение поездов по Крымскому мосту начнется в декабре этого года. Прямо перед новогодними праздниками. Как уверяют инженеры, дорога для путешественников будет настоящим подарком. Специальные технологии сделают ход движения плавным и почти бесшумным. Его уже назвали «бархатным». О безопасности здесь подумали в первую очередь. Мост планируется оборудовать сканерами. Они позволят просвечивать вагоны, определять тип груза и его массу. Ну и о красоте не забыли. Главный участок, фарватерный, будет «раскрашен» яркими огнями в цвета триколора.