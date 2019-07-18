Путин объяснил, какие политсилы на Украине поддержит Россия

Санкт-Петербург, 18 июля. Москва поддержит любые политические силы на Украине, если они будут двигаться в направлении восстановления полноформатных двусторонних отношений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктором Медведчуком.

Российский лидер объяснил, что вопрос полноценного восстановления отношений между Москвой и Киевом чрезвычайно важен для России.

«Мы будем сотрудничать с любой политической силой, в том числе и с вашей политической силой, по восстановлению полноформатных отношений между Россией и Украиной», — добавил глава государства.

Отношения между Москвой и Киевом ухудшились на фоне начала гражданской войны на юго-востоке Украины и воссоединения Крыма с Россией. Украинские власти, не приняв решение Донецкой и Луганской Народных Республик, а также крымчан отделиться от государства, начали проводить политику «декоммунизации», стремясь, по оценкам экспертов, стереть историю своей страны и разорвать культурные связи между народами России и Украины.

Российская сторона, в свою очередь, неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы страна преодолела политический и экономический кризисы, в то время как Крым и вовсе стал российским регионом в результате народного референдума. В том числе нередко звучат обвинения в якобы вмешательстве России в дела Украины, а также в кибератаках и шпионаже, которые также не подкрепляются доказательствами

На Украине вскоре пройдут выборы в Верховную раду, о роспуске которой заявил президент Владимир Зеленский на церемонии своей инаугурации 20 мая. Они назначены на 21 июля.

Как сообщал Infox.ru, за партию Зеленского «Слуга народа» в настоящее время готовы отдать свои голоса около 47% избирателей. У ближайшего преследователя – «Оппозиционной платформы — За жизнь» — около 11%.