Путин назвал главное условие прекращения конфликта в Донбассе

Санкт-Петербург, 18 июля. Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком назвал главное условие прекращения конфликта в Донбассе.

По мнению российского лидера, только диалог Киева и властей народных республик Донбасса сможет обеспечить полноценное урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Путин напомнил, что без прямых переговоров не решался ни один конфликт в новейшей истории, поэтому Киеву и руководителям ЛНР и ДНР нужно быть открытыми к диалогу.

«Мы со своей стороны тоже будем делать все от нас зависящее для того, чтобы этот процесс шел необходимым темпами и с нужным качеством», — пообещал он.

Напомним, накануне Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей. Теперь получить паспорт гражданина РФ могут все жители Донбасса.

Сегодня МИД Украины выразило протест в связи с подписанием этого закона. В министерстве считают этот закон «неприкрытым вмешательством во внутрeнние дела Украины, а также серьезной угрозой безопасности для всего европейского континента», уточняет газета «Известия».

Кроме того, ведомство попросило международных партнеров Украины не признавать эти дoкументы и усилить антироссийские санкции.