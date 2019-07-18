Невзоров считает голодовку полезной для «щекастой» Соболь

Москва, 18 июля. Журналист Александр Невзоров считает, что юристу так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь, которая объявила голодовку, это решение пойдет на пользу. По мнению публициста, у сторонницы Алексея Навального «многовато щек».

Намерение «щекастой» Соболь поголодать Невзоров назвал «совершенно правильным».

«Кстати говоря, совершенно правильно. Потому что там действительно многовато щек, и с этим надо было что-то делать», — цитирует слова журналиста Nation News.

Любовь Соболь заявила, что «объявляет голодовку», так как московский избирком отказал ей в регистрации кандидатом на выборы депутатов Мосгордумы. В социальных сетях протеже Навального сообщила, что ушла из дома, так как «не хочет расстраивать родных», и «голодает» в здании управы на Арбате.

Ранее бывшая журналистка «Эха Москвы» Леся Рябцева раскритиковала «голодовку», объявленную Соболь. Она саркастично отметила, что, возможно, юрист «ФБК» просто села на диету, но ее сторонники использовали это как инфоповод.

14 июля Мосгоризбирком отказал в регистрации кандидатами на выборы в столичную думу ряду лиц, в том числе Любови Соболь, Илье Яшину, Дмитрию Гудкову и Ивану Жданову, в связи с большой долей недействительных подписных листов, сданных ими в избирательную комиссию. 14,67% собранных Любовью Соболь подписей были признаны недействительными. В соответствии с законодательством, допустимый порог «брака» составляет 10% от общего числа представленных в избирком автографов. 16 июля окружная комиссия 43-го округа столицы приняла аналогичное решение и проголосовала за отказ в регистрации Любови Соболь кандидатом в депутаты столичного парламента.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов назвал основной проблемой сбора подписей кандидатами в Мосгордуму «рисовку». При этом о подделке подписных листов «оппозиционными кандидатами» сообщал и член Общественной палаты России Илья Ремесло. По его словам, во время проверки бюллетеней выяснилось, что часть «автографов» в поддержку Соболь и Гудкова принадлежат умершим людям, а в некоторых случаях листы значились за подписью людей, которые никогда по указанным московским адресам не проживали. Ремесло также предоставил фотографии могил покойных жителей Москвы, которые «поддержали» так называемых оппозиционных политиков.

Напомним, в июне столичная полиция обнаружила «штаб» по подделке подписей. Как выяснилось, в съемной квартире в одном из районов Москвы несколько человек «рисовали» автографы в поддержку Соболь. Они были задержаны. Как рассказал один из них, нужно было заполнять по 40 листов в день на троих.