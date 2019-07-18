В России сравнили увидевшего угрозу в FaceApp сенатора США с британскими учеными

Москва, 18 июля. Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин сравнил американского сенатора Чака Шумера, увидевшего угрозу для нацбезопасности США в приложении FaceApp, с британскими учеными.

«Американские сенаторы уже становятся синонимом британских ученых. Их паранойя граничит с бездельем и, похоже, отражается на психике. США в последнее время очень «радуют» экстравагантными инициативами, и эта — очередная», — сказал Мухин KP.RU.

Напомним, ранее известный своей антироссийской позицией американский сенатор и лидер демократической партии Чак Шумер пожаловался директору ФБР Кристоферу Рэю и руководству Федеральной торговой комиссии на приложение, позволяющее делать людей на снимках молодыми и старыми. Шумер считает, что полный доступ к личным фотографиям и данным может угрожать пользователям.

«Я пишу вам выразить свою озабоченность FaceApp, разработанным в Санкт-Петербурге мобильным приложением, которое может угрожать национальной безопасности и конфиденциальности личных данным миллионов граждан США», – говорится в письме американского сенатора.

Однако компания Wireless Lab, которая является разработчиком приложения, уже заверила пользователей, что большая часть изображений не хранится на серверах более 48 часов после загрузки. Поэтому тревога Конгресса считается беспочвенной.

Отметим, не так давно директор ФБР Кристофер Рэй уже заявлял, что Россия якобы представляет серьезную угрозу для контрразведки. Поэтому предоставление российскому приложению личных данных американцев считают опасным для США.

Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории проблем компьютерной безопасности Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации РАН Андрей Чечулин сообщил Федеральном агентству новостей, что приложение FaceApp не представляет серьезной угрозы для конфиденциальности личных данных американцев, так как значительное количество их фотографий находится в свободном доступе в социальных сетях.