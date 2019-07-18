Митрохин назвал дату встречи Памфиловой с незарегистрированными кандидатами в МГД

Москва, 18 июля. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова встретится с «независимыми» кандидатами 23 июля, написал на своей странице в Facebook незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Сергей Митрохин.

«Элла Памфилова назначила встречу независимым кандидатам на 23 июля. Время встречи уточняется и будет сообщено дополнительно», — сообщил член партии «Яблоко».

На днях глава ЦИК подтвердила готовность встретиться с кандидатами в Московскую городскую думу.

Мосгоризбирком 14 июля отказал в регистрации кандидатом в МГД некоторым желающим занять депутатское кресло. Спустя два дня аналогичный вердикт вынесла окружная комиссия.

Как стало известно, такое решение было принято из-за недействительных подписей в подписных листах, доля которых превысила допустимый десятипроцентный порог. Так, было отказано ряду оппозиционеров, в числе которых юрист «ФБК» Любовь Соболь, лидер «Партии перемен» Дмитрий Гудков и член партии «Яблоко» Сергей Митрохин.

Как выяснилось, в ходе избирательной кампании представители оппозиции подделывали подписи россиян, чтобы набрать необходимое число автографов. Примечательно, что в подписных списках фигурируют данные давно умерших людей.

Федеральное агентство новостей ранее рассказало в фильме «Анатомия протеста» о методах работы оппозиции, которые были использованы в ходе избирательной кампании.