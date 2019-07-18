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Лукашенко заявил о достижении новых принципиальных соглашений с Путиным

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Лукашенко заявил о достижении новых принципиальных соглашений с Путиным

Санкт-Петербург, 18 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о достижении новых принципиальных соглашений в рамках Союзного договора на встрече с главой России Владимиром Путиным в Петербурге.

Во время выступления на Форуме регионов Белоруссии и России Лукашенко указал на значительное продвижение в обсуждении интеграции стран в рамках Союзного государства.

«Мы сегодня напряженно работали над этими вопросами [интеграции] и пришли к принципиальным соглашениям, о которых мы расскажем конкретно чуть позже», — констатировал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко призвал решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции России и Белоруссии до 8 декабря текущего года. Он напомнил, что в этом году Союзному государству исполняется 20 лет. 

Президент Белоруссии выразил мнение, что все вопросы лежат на поверхности, и граждане двух стран ждут их решения. На данный момент все текущие вопросы переданы на правительственный уровень.

Лукашенко заявил о достижении новых принципиальных соглашений с Путиным

Президент России в свою очередь предложил проанализировать все, что сделано в рамках Союзного договора. Путин пояснил, что это позволит выявить причины, которые тормозят интеграционный процесс. Российский президент уточнил, что Белоруссия является стратегическим и самым близким партнером страны.

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