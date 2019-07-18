Путин призвал сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне

Санкт-Петербург, 18 июля. Москва и Минск должны сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне. С таким призывом выступил президент России Владимир Путин, выразив надежду на участие Белоруссии в торжественных мероприятиях Года памяти и славы​​​.

На пленарном заседании VI форума регионов России и Белоруссии глава государства отметил, что в 2020 году будет отмечаться знаменательное событие — 75 лет с момента окончания Великой Отечественной войны. Президент подчеркнул, что народы двух стран заплатили высокую цену за свою свободу и независимость, за возможность жить в мирной обстановке.

«Мы обязаны сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне, оказывать действенную поддержку ветеранам», — сказал Путин.

Глава государства указал, что в 2020 году, объявленном Годом памяти и славы, пройдут торжественные мероприятия, в которых, как рассчитывает Москва, примут участие друзья из Белоруссии.

Напомним, российский лидер 8 июля объявил о проведении в России в 2020 году Года памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Организация и проведение торжественных мероприятий возложена на комитет «Победа», который возглавляет президент. Министр обороны Сергей Шойгу также входит в этот комитет.

В четверг в Северной столице прошла встреча президентов РФ и Белоруссии. Особое внимание было уделено вопросу интеграции стран внутри Союзного государства. Гость из Минска отметил, что оставшиеся вопросы по реализации этой стратегии следует решить до 20-летия подписания Союзного договора.

Российский президент уточнил, что Белоруссия является стратегическим и самым близким партнером возглавляемой им страны.