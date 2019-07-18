Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Минобороны опровергло фейк Reuters о неких «сухопутных войсках» России в Сирии

51
0 Оставить комментарий

Минобороны опровергло фейк Reuters о неких «сухопутных войсках» России в Сирии

Представители Минобороны РФ опровергли уверения западного информагентства Reuters в том, будто бы в военных действиях в сирийском Идлибе принимают участие некие российские сухопутные подразделения или спецотряды. Для чего был запущен этот информационный вброс? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

В военном ведомстве данные утверждения британского новостного портала назвали фейком. В министерстве еще раз подчеркнули, что никаких российских наземных войск в Сирии никогда не было и нет.

Вдоль периметра зоны деэскалации «Идлиб» размещаются лишь наблюдательные пункты военной полиции РФ. Данные подразделения вместе с коллегами из Турции ведут мониторинг за соблюдением перемирия в регионе. Данные посты были развернуты в соответствии с соглашениями Анкары и Москвы от 2017 года.

Данные договоренности и предпринятые меры по контролю за обстановкой в этой самой напряженной из сирийских провинций призваны урегулировать конфликт. Тем не менее со стороны боевиков такого желания не ощущается.

Карта военных действий в Идлибе

Напротив, «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность запрещена в РФ) и другие исламистские группировки ежедневно нарушают режим без огня и условия размещения тяжелых вооружений в буферной зоне. Кроме того, террористы используют мечети, больницы и школы в боевых целях.

Политолог и независимый журналист Александр Асафов заметил в комментарии для ФАН, что США и их союзники всегда стараются разглядеть несуществующую «руку Кремля» в тех моментах, где они виноваты сами, или же для оправдания собственных неудач. В ситуации с Идлибом Запад уже запустил целую информационную кампанию против САР и РФ в надежде сдержать продвижение Сирийской арабской армии (САА) и защитить последний оплот боевиков.

«В современной геополитической обстановке в любой неблагоприятной для американцев и их союзников ситуации западные СМИ стараются найти пресловутый «российский след». Это касается практических всех горячих точек, причем не только в военном, но в политическом смысле. В том числе, конечно, Сирии. А тот факт, что Россия направила туда свою военную полицию и свои ВКС позволяет Западу хоть и бездоказательно, но с чистой совестью «перебросить» в САР еще и сухопутные силы РФ», — подчеркнул эксперт.

Военная полиция РФ

Действительно, можно заметить, что какая бы острая международная тема не стояла на повестке, западная пресса при ее раскрытии всегда как минимум коснется российской стороны. И, безусловно, в откровенно негативной коннотации.

«На Западе Россия назначена своего рода «плохим парнем», и там ее всегда готовы обвинять по любым поводам. Будь то Венесуэла, Африка или любая другая точка. В манифестациях «желтых жилетов», которые периодически возобновляются во Франции, тоже упорно ищут «российский след». Причем Соединенные Штаты и остальные страны могут делать это и бездоказательно, потому что никаких подтверждений в действительности быть и не может. Между тем в Идлибе, как и в любых других вопросах, РФ действует строго в канве договоренностей, не реагируя на манипуляции Запада», — указал политолог.

Провинция Идлиб

Сам факт тиражирования подобных фейков свидетельствует о том, что Запад хочет за что-то оправдаться, уверен собеседник ФАН. Ранее Вашингтон уже упрекал Москву за якобы разрушительные бомбардировки ВКС РФ в Идлибе, стараясь, в частности, спрятать на самом деле масштабы разрушений, достигнутые с помощью оружия, переданного Западом боевикам.

«Необходимость приплести к тому или иному событию «руку Кремля» возникает тогда, когда тактика самих США проваливается или когда нужно скинуть на кого-то ответственность за преступления проамериканской коалиции. В таких ситуациях Запад готов идти на все, вплоть до инсценировок химических атак, как это неоднократно было в Восточной Гуте, в Идлибе и других районах Сирии, а также в Солсбери. Поэтому этот и все остальные фейки являются продуктом одной антироссийской машины. И хорошо, что Министерство обороны так быстро реагирует на все эти запускаемые вбросы и провокации», — закончил Александр Асафов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров