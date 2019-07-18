Минобороны опровергло фейк Reuters о неких «сухопутных войсках» России в Сирии

Представители Минобороны РФ опровергли уверения западного информагентства Reuters в том, будто бы в военных действиях в сирийском Идлибе принимают участие некие российские сухопутные подразделения или спецотряды. Для чего был запущен этот информационный вброс? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

В военном ведомстве данные утверждения британского новостного портала назвали фейком. В министерстве еще раз подчеркнули, что никаких российских наземных войск в Сирии никогда не было и нет.

Вдоль периметра зоны деэскалации «Идлиб» размещаются лишь наблюдательные пункты военной полиции РФ. Данные подразделения вместе с коллегами из Турции ведут мониторинг за соблюдением перемирия в регионе. Данные посты были развернуты в соответствии с соглашениями Анкары и Москвы от 2017 года.

Данные договоренности и предпринятые меры по контролю за обстановкой в этой самой напряженной из сирийских провинций призваны урегулировать конфликт. Тем не менее со стороны боевиков такого желания не ощущается.

Напротив, «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность запрещена в РФ) и другие исламистские группировки ежедневно нарушают режим без огня и условия размещения тяжелых вооружений в буферной зоне. Кроме того, террористы используют мечети, больницы и школы в боевых целях.

Политолог и независимый журналист Александр Асафов заметил в комментарии для ФАН, что США и их союзники всегда стараются разглядеть несуществующую «руку Кремля» в тех моментах, где они виноваты сами, или же для оправдания собственных неудач. В ситуации с Идлибом Запад уже запустил целую информационную кампанию против САР и РФ в надежде сдержать продвижение Сирийской арабской армии (САА) и защитить последний оплот боевиков.

«В современной геополитической обстановке в любой неблагоприятной для американцев и их союзников ситуации западные СМИ стараются найти пресловутый «российский след». Это касается практических всех горячих точек, причем не только в военном, но в политическом смысле. В том числе, конечно, Сирии. А тот факт, что Россия направила туда свою военную полицию и свои ВКС позволяет Западу хоть и бездоказательно, но с чистой совестью «перебросить» в САР еще и сухопутные силы РФ», — подчеркнул эксперт.

Действительно, можно заметить, что какая бы острая международная тема не стояла на повестке, западная пресса при ее раскрытии всегда как минимум коснется российской стороны. И, безусловно, в откровенно негативной коннотации.

«На Западе Россия назначена своего рода «плохим парнем», и там ее всегда готовы обвинять по любым поводам. Будь то Венесуэла, Африка или любая другая точка. В манифестациях «желтых жилетов», которые периодически возобновляются во Франции, тоже упорно ищут «российский след». Причем Соединенные Штаты и остальные страны могут делать это и бездоказательно, потому что никаких подтверждений в действительности быть и не может. Между тем в Идлибе, как и в любых других вопросах, РФ действует строго в канве договоренностей, не реагируя на манипуляции Запада», — указал политолог.

Сам факт тиражирования подобных фейков свидетельствует о том, что Запад хочет за что-то оправдаться, уверен собеседник ФАН. Ранее Вашингтон уже упрекал Москву за якобы разрушительные бомбардировки ВКС РФ в Идлибе, стараясь, в частности, спрятать на самом деле масштабы разрушений, достигнутые с помощью оружия, переданного Западом боевикам.

«Необходимость приплести к тому или иному событию «руку Кремля» возникает тогда, когда тактика самих США проваливается или когда нужно скинуть на кого-то ответственность за преступления проамериканской коалиции. В таких ситуациях Запад готов идти на все, вплоть до инсценировок химических атак, как это неоднократно было в Восточной Гуте, в Идлибе и других районах Сирии, а также в Солсбери. Поэтому этот и все остальные фейки являются продуктом одной антироссийской машины. И хорошо, что Министерство обороны так быстро реагирует на все эти запускаемые вбросы и провокации», — закончил Александр Асафов.

1 Организация запрещена на территории РФ.