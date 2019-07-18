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Россия

Путин проведет встречу с врио губернатора Челябинской области

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Путин проведет встречу с врио губернатора Челябинской области

Москва, 18 июля. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексеем Текслером, сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент также встретится с работниками комбината и проведет рабочую встречу с врио губернатора Челябинской области Текслером», — говорится в сообщении.

Глава государства в пятницу совершит рабочую поездку в Магнитогорск, где посетит агломерационную фабрику №5, новое подразделение горно-обогатительного производства ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», говорится в сообщении.

Российский лидер будет присутствовать на церемонии, где введут в эксплуатацию аглофабрику. Путин также проведет встречу с сотрудниками предприятия.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что глава российского государства после программы в Петербурге отправится в Магнитогорск.

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