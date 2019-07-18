В России ужесточили ответственность за подделку документов

Москва, 18 июля. Госдума приняла пакет законов об ужесточении ответственности за подделку документов. Автором инициатив выступило правительство РФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Первым документом вносятся поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ. В частности, повышаются штрафы за нарушение порядка изготовления, использования или хранения бланков, печатей и иных носителей изображения государственного герба — до 3 тыс. рублей, вводится наказание за повторное совершение соответствующих действий.

Кроме того, повышаются санкции за предоставление заведомо ложных сведений для получения паспорта, в том числе заграничного. Максимальная сумма штрафа составит 10 тыс. рублей. Если такие сведения стали причиной получения иного официального документа, «предоставляющего права или освобождающего от обязанностей», виновник заплатит до 3 тыс. рублей.

Повышение наказания предусматривается и по статье «Подделка документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передача либо сбыт». При повторности таких действий штраф составит до 100 тыс. рублей.

Вторым документом вносятся изменения в Уголовный кодекс РФ. В частности законом вводится повышенная по сравнению с уже предусмотренной ответственность за подделку паспорта или удостоверения — вплоть до лишения свободы до 3 лет.

Кроме того, вводится ответственность за приобретение, хранение и перевозку таких документов в целях использования или сбыта. Наказанием может послужить лишение свободы до одного года. Аналогичные меры предусмотрены и в отношении штампов, печатей или бланков.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей важность принятых законов отметил депутат Михаил Емельянов. Он также обратил внимание, что документы долго обсуждались с экспертами и депутатами, на что и потребовался прошедший с внесения инициатив год.