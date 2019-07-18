Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей за нарушение закона РФ

Москва, 18 июля. Роскомнадзор оштрафовал IT-гиганта Google на 700 тысяч рублей за нарушение российского законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как отметили в Роскомнадзоре, IT-компания не выполнила требования закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации». По данным ведомства, поисковая система Google не исключает из результатов ссылки на сайты, содержащие противоправную информацию, доступ к которым законодательно ограничен на территории России.

Сотрудники Роскомнадзора провели контрольное мероприятие и установили, что Google производит только выборочную фильтрацию поисковой выдачи. При этом более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске. В результате управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу рассмотрело дело об административном нарушении Google и приняло решение оштрафовать компанию.

В ведомстве напомнили, что для исключения запрещенных интернет-ресурсов из поисковой выдачи операторы должны подключиться к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень подобных страниц. По данным Роскомнадзора, представителям корпорации Google ранее неоднократно разъясняли требования законодательства РФ.

Ранее в Google признались, что сотрудники компании регулярно прослушивают голосовые команды, которые пользователи отдают голосовому помощнику в устройствах корпорации.