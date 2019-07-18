Эксперт объяснил, почему не стоит беспокоиться из-за введения Украиной спецпошлин

Правительство Украины утвердило введение специальных пошлин на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа. Об этом заявил постоянный представитель президента Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус. По словам постпреда, меры являются ответом на имевшее место ранее «расширение российских экономических санкций».

От ввода специальных пошлин на дизельное топливо и сжиженный газ из РФ эффекта не будет, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«С первого июня Россия ввела запрет на поставки дизельного топлива, бензина и сжиженного газа. Довольно легко вводить спецпошлины на товары, которые тебе поставщик запретил поставлять. Они не идут, значит, против них можно вводить драконовские меры, и это является показательным жестом, т. к. не имеет экономической составляющей», — заявил Юшков.

Если бы Украина ввела заградительные пошлины, когда российские санкции не действовали, тогда это был бы экономически значимый шаг, прежде всего для самой Украины, потому что Россия являлась крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на украинский рынок, отметил аналитик.

«В таком случае они были бы ответственны за то, что у них цены подорожали на нефтепродукты. Естественно, они этого не делали, т. к. это был бы дополнительный раздражитель для населения. А тут Россия первая начала, и экономических последствий от этого не будет. Так что это некий демонстративный шаг», — сообщил эксперт.

Нефтепереработка на Украине закрылась еще в предыдущие годы, добавил Юшков.

«На Украине работали только два завода. Одним из них был Лисичанский НПЗ, который находился на территории боевых действий, и его разрушили. Остался только Кременчугский НПЗ, который контролируется структурами Коломойского. Т. е. своей выработки нефтепродуктов очень мало, в основном это все импортное» — резюмировал эксперт.

Ранее, в апреле текущего года глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, которое сделало недоступным рынок нашей страны для продукции украинского машиностроения, легкой промышленности и металлообработки.

Под запрет с украинской стороны попал экспорт российской нефти и нефтепродуктов, с 1 июня экспорт нефтепродуктов может осуществляется только по специальным разрешениям.