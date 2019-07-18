Вайкуле поддержала бойкотирующую Россию Катамадзе

Москва, 18 июля. Эстрадная певица Лайма Вайкуле поддержала коллегу из Грузии Нино Катамадзе, которая выступила с резкими высказываниями в адрес России.

Грузинская исполнительница заявила, что больше не намерена ездить на гастроли в РФ, поэтому Вайкуле пригласила ее выступить на фестивале «Рандеву» в Юрмале и даже сделала коллегу по цеху специальным гостем.

Однако на мероприятии бойкотирующая РФ Катамадзе все же столкнется с российскими музыкальными исполнителями. Помимо нее на сцену выйдут Елена Ваенга, Стас Михайлов, Сергей Лазарев и Любовь Успенская. Выступать артистке также придется перед русскоязычной аудиторией.

При этом, как пишет телеканал «360», пользователи Сети остались не в восторге от поступка Вайкуле. Они подчеркнули, что латвийская певица, как и многие, «ездит в Россию за деньгами, а дома ругает российских граждан и страну».

Напомним, Катамадзе 30 июня написала на своей странице в социальной сети Facebook, что поддерживает протесты в Грузии. Кроме того, артистка заявила, что ее выступление на музыкальном фестивале «Усадьба Jazz» в российской столице 22 июня было последним концертом на территории России.

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» и ведущая Тина Канделаки отметила, что Катамадзе, как и другие творческие люди, которые решили политизировать свою деятельность, совершают ошибку. Отказ грузинской певицы выступать в России огорчил ведущую.

Член Совета Федерации Алексей Пушков предложил запретить въезд в страну грузинской певице в связи с ее антироссийскими заявлениями.

Массовые беспорядки антироссийской направленности прошли в Тбилиси в конце июня. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий пассажирское авиасообщение с Грузией.